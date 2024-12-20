24Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupasında kendi sahasında konuk ettiği Çorumspora 6-4 mağlup olarak kupaya veda etti.Gol düellosu halinde geçen maçta 24Erzincanspor’un golleri 68. dakikada Yasin Dülger, 69 ve 75. dakikada Şamil Başaran ve 86. dakikada Salih Emin Sebetçi’den gelirken, Çorumsporun gollerini ise 3 ve 51. dakikada Ahmethan Köse, 49. dakikada Eren Karadağ, 59. dakikada Mustafa Yalçınkaya, 84. dakikada Suat Kaya ve 90+5’te Eren Karadağ kaydetti.Maçı 6-4 kazanan Çorumspor Ziraat Türkiye Kupasında bir üst tura çıkan takım oldu.