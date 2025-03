Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat Merkezi, her yaştan sanatseveri ağırlamaya devam ediyor. Son olarak İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Sanat Merkezi’nde düzenlenen Seramik Workshop etkinliğine katılarak sanatsal bir deneyim yaşadı.Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın kültürel ve sanatsal değerlerini gençlerle buluşturuyor. Malatya’nın kültür ve sanat şehri olarak anılması adına her türlü yeniliği ve ayrıntıyı dikkate alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu alanda sosyalleşmek isteyen gençlere destek vermeye devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat Merkezi’nde bulunan ve her yaş grubuna hitap eden birbirinden renkli sanatsal etkinliklerle farklı deneyimler yaşama fırsatı bulan sanatseverler eğlenerek üretiyorlar. Gençler için hem öğretici hem de ilham verici fırsatlar sunan Sanat Merkezi, sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.Genç tıpçılar keyifli anlar yaşadıYoğun ders programlarına kısa bir mola vererek seramik sanatının inceliklerini öğrenmek için Sanat Merkezi’ndeki Seramik Workshop etkinliğine konuk olan İnönü Üniversitesi tıp öğrencileri, kil ile şekillendirme tekniklerini keşfederken keyifli anlar yaşadılar. Kendi tasarımlarını oluşturma fırsatı bulan öğrenciler, sanatın terapi edici yönünü deneyimlediklerini belirterek, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi yetkilileri, farklı disiplinlerden gelen katılımcılarla sanatın her kesime ulaşmasını sağlamaya devam edeceklerini belirterek, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de süreceğini ifade ettiler.