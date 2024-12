İstanbul’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri etkinliğinde yer alan Pütürge Belediyesi’nin standı yoğun ilgi gördü.Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri, Kağıthane-Hasbahçe Fuar Alanı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte stant açarak ilçeyi tanıtıma sunma ve İstanbul’daki hemşehrileriyle bir araya gelme fırsatı bulan Pütürge Belediyesi’nin standına gelen misafirleri, Belediye Başkan Yardımcısı Said Murat karşıladı.Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den ziyaretMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, etkinlik kapsamında Pütürge Belediyesi standını ziyaret etti. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nazik ziyaretlerinden dolayı Sami Er’e teşekkür ediyor, bu güzel organizasyonu gerçekleştiren MADEF ekibine de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.Kağıthane Kaymakamı’ndan destek mesajıEtkinliğin bir diğer önemli konuğu Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten oldu. Erten, Pütürge Belediyesi standını ziyaret ederek belediye çalışanlarına kolaylıklar dileyerek destek mesajı verdi.Kültür Ve Turizm Müdürü Yener Oba’nın ziyaretiPütürge Belediyesi standına bir başka ziyaret ise Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba tarafından gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında, Pütürge’nin kültürel ve turistik değerleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.Pütürgeliler Ve Malatyalılar standı yalnız bırakmadıEtkinlik boyunca Pütürge Belediyesi standı, sadece protokol üyelerinden değil, iş dünyasından, Malatyalı ve Pütürgeli İş adamları, Dernek Başkanları ve üyeleri, Malatya’dan gelen ve İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve Pütürge’nin değerlerinin anlatıldığı stant, katılımcılardan tam not aldı.Ayrıca Pütürge Belediyesi’nin standını, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay da ziyaret ederek, Pütürge Belediye Başkan Yardımcısı Said Murat ve Belediye personelleriyle bir araya geldiler. Ziyaret gerçekleştiren Başkanlar tebrik ve başarı dileklerini sundular.