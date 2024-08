Merkezi Erzurum’da bulunan Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, “İsrail, kuruluşunda da aktif olarak yer aldığı pkk terör örgütünü uzun zamandır ekonomik, teçhizat ve siyasi açıdan destekleyen bir terörist ülkedir.” dedi.İsrail’in ayrılıkçı bir Kürt devletini de resmi olarak destekleyen tek ülke olduğunu vurgulayan Eğilmez, “2017 yılı Eylül ayında İsrail Başbakanı bebek katili ve soykırımcı Netanyahu yaptığı açıklamada, bölgede ayrılıkçı bir Kürt devletini desteklediğini çok açık bir şekilde ilan etmiştir. İsrail, aylardır tüm dünyanın gözü önünde, başta ABD olmak üzere batılı devletlerin desteği ve Arap hükümetlerinin üç maymun şekilleriyle Gazze’de özellikle kadın ve çocuklara yönelik soykırım yapmaktadır. Pkk terör örgütünün elebaşları da her fırsatta İsrail’in bu vahşetini desteklerini açıklamaktan geri durmamışlardır. En son terörist elebaşı Duran Kalkan İsrail lehine açıklamalarda bulunmuştur.” şeklinde konuştu."Paralı Katiller Gazze’ye Getirildi"İsrail hükümetinin, İsrail Savunma Güçleri (İDF) adını verdiği katiller ordusunu güçlendirmek için dünya çapında paralı asker arayışına geçtiğini vurgulayan Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, “Öncelikle uluslararası güvenlik şirketleriyle temasa geçen İsrail, batı medyasına göre bazı şirketler üzerinden Avrupa’dan haftalık 3900 euro karşılığında kiralık katillerle anlaşmalar yaptı. Yine batılı gazetelere göre bu katil sürüsü içerisinde Alman, Fransız, Arnavut, Afgan, Malili, Iraklı, Suriyeli hatta ABD deniz piyadelerinden paralı askerler bulunuyor. Avrupa-Akdeniz Gözlemevi tarafından hazırlanan bir rapor, Gazze Şeridi’nde, özel kuvvetlerin bir parçası olarak IDF saflarında yüzlerce Avrupalı paralı askerin varlığını ortaya çıkardı. Avrupa’daki sağcı Yahudi ve Hıristiyan gruplarla doğrudan bağlantılı kuruluşlar, Avrupalıları İsrail Savunma Kuvvetleri’ne katılmaya davet etmenin yanı sıra Batı Şeria’daki Filistinlilere karşı yasadışı yerleşimci operasyonlarını destekleyen kampanyalara katılmaya yönelik projeler düzenliyor.” diye konuştu.“İsrail, Diğer Bir Çocuk Katili PKK’yı Satın Aldı”İsrail’in paralı asker faaliyetlerinin dışında pkk/ypg terör örgütü ile ayrı bir anlaşma yaptığını hatırlatan Eğilmez, sözlerini şöyle sürdürdü, “IDF saflarında Gazze’de bulunan çocuk ve kadınları öldürmeleri karşılığında teröristlere 9 bin İsrail şekeli (2 bin 200 dolar) maaşın yanı sıra, ölüm veya yaralanma halinde 25 bin dolar tazminat ödemeyi taahhüt etti. İsrail ile anlaşan pkklı 2000 fazla terörist, Gazze’ye giderek IDF saflarına katıldı. Terör örgütü ayrıca sempatizanlarına, kendine bağlı sosyal medya hesaplarından ve internet siteleri üzerinden soykırımcı İsrail ordusuna katılmaları için çağrıda bulunuyor. Avrupalı bazı bağımsız kuruluşlar pkklı teröristleri IDF bünyesinde savaşan yabancı katillerin yüzde 40’ını oluşturduğunu belirtiyor. Gazze’de İsrail adına savaşan paralı askerle ve pkk lı teröristler birer savaş suçlusudur. Fakat hiçbir batılı devlet bunu dile getirmiyor ve kendi vatandaşlarının bu katliama ortak olmaması için herhangi bir önlem almıyor.”“Hesap Mutlaka Kapanacaktır”Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) olarak bu konu ile ilgili hazırladıkları dosyayı, Avrupa ve ABD’nin etkin siyaset adamlarına, önde gelen sivil toplum kuruluşlarına, medya temsilcilerine toplamda 13.500 kişiye gönderdiklerini anlatan Başkanı Savaş Eğilmez, “ Belki bir sonuç alamayacağız ama en azından onlara da her şeyin farkında olduğumuzu ve yaptıklarını, bir gün hesabını sormak üzere not ettiğimizi hatırlatmak istedik.” dedi.