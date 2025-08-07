Harran Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehtap Altaş (53) aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü danışmanlığı görevinde bulunuyordu.

Merhume Altaş’ın cenaze namazı 07 Ağustos perşembe günü öğle namazını müteakip Kocaeli ilinde kılınarak defnedilecek. Kocaeli dönüşünde aile fertleri Elazığda taziyeleri kabul edecek. Merhume Altaş’a yüce Allah’tan rahmet, meslektaşımız Gülşah Altaş başta olmak üzere tüm aile fertlerine sabır ve başsağlığı dileriz.