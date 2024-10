Muş’ta çocuklarını terör örgütü PKK’nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelere, 2015 yılında Malazgirt’ten dağa kaçırılan Mehmet Can Çiçek’in babası Mehmet Sena Çiçek de katıldı.DEM Parti önünde evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan 46 aileye, bir destek de Malazgirt’ten eyleme katılan Çiçek ailesinden geldi. Her geçen gün sayıları artarak güç kazanan ailelerin kararlı bekleyişi ise sürüyor.Parti binası önüne gelerek DEM Parti ve PKK’dan çocuklarını isteyen anneler, evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunarak; "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı.Evlat nöbetine yeni katılan Mehmet Sena Çiçek, 2015 yılında oğlu Mehmet Can Çiçek’in dağa kaçırıldığını ifade ederek, “Ben onun geri dönmesini istiyorum. Onu götürenler, onu geri getirsinler. Onun ve tüm arkadaşlarının gelip devlete teslim olmasını, evine, yuvalarına kavuşmasını istiyorum. Biz onun yolunu bekliyoruz, onun için bugün buradayız. O gelmeyene kadar da biz burayı terk etmeyeceğiz. Her zaman yolunu gözleyeceğiz. Onun gelmesini istiyoruz ve onun için de çalışacağız” diye konuştu.Oğlunun DEM Parti tarafından kaçırıldığını ifade eden Çiçek, “Onlar aracılık yapıyorlar. PKK’ya satmışlar mı ne yapmışlar bilmiyoruz. Herhangi bir haber gelmemiş. Biz onun geri gelmesini istiyoruz. Onu götürenler geri getirsinler. Biz onu bekliyoruz. İnşallah bir gün selametle geri gelecektir. Hiç kimseye zarar vermeden, ne kendisine ne başkasını zarar vermeden gelip devlete teslim olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.9 yıl önce oğlunun Bursa’dan kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Ayten Koçhan isimli anne ise DEM Parti’den ve PKK’dan oğlunu istediğini söyledi. Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Ayten Koçhan, “Dön geri yavrum. Senin yolun yol değil oğul. Bu bizim davamız değil. İsrail’le Amerika’nın davasıdır, bizim davamız değil yavrum. Gel devletine sığın. Bütün evlatlara sesleniyorum. Yeter analar babalar ağladı. Gelin teslim olun. Dağların başında, taşların içinde, mağaralarda devlet kurulmaz. Bir bayrağımız var. Gelin devletimize sığının. Bir aile daha katıldı bugün. Bütün ailelere sesleniyorum. Hepimizin çocuğu gitmiş. Gelin bize destek olun. Gelin çocuklarınıza seslenin, belki dönerler. Gelsin teslim olsunlar. Yolları yol değil” şeklinde konuştu.