ETÜ’lü akademisyenlerin cübbe giydiği ve Atıf, Yayın, Bilim, Proje, Başarı, En Yüksek Etki Faktörlü Dergide Yayın, Yılın Eğitimcisi, Genç Araştırmacı, Kulüp Akademik Danışmanlığı, Lisansüstü Tez Ödülü ve Rektörlük Özel Ödüllerin sahiplerini bulduğu programda akademisyenlerin bilimsel üretkenliği tebrik edildi.Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda davetli katıldı.Rektör Çakmak: Akademik Dünyada Emek, Sabır Ve Kararlılıkla Örülmüş Her Başarı Hikâyesi, Toplumun İlerlemesine Katkı Sunan Çok Kıymetli Bir Yapı Taşıdır.Törenin açılışında konuşan Rektör Çakmak, akademik başarının ve emeğin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekerek: "Bugün burada, yalnızca geçmişin başarılarını kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı ve ideallerimizi de yeniden yeşertiyoruz. Akademik dünyada emek, sabır ve kararlılıkla örülmüş her başarı hikâyesi, toplumun ilerlemesine katkı sunan çok kıymetli bir yapı taşıdır. Bu vesileyle, üniversitemizin akademik ve idari kadrolarında görev yapan, özverili çalışmalarıyla bilim, eğitim ve hizmet alanlarında fark oluşturan tüm mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bugün ödül alacak olan değerli hocalarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Başarılarınız yalnızca kurumumuzu değil, ülkemizi de yücelten bir değere sahiptir. Bugünkü törenimizin bir diğer önemli ve gurur verici boyutu ise, ülkemize ve insanlığa yaptığı katkılarla örnek bir duruş sergileyen Mürsel Meral’e fahri doktora unvanı takdim edecek olmamızdır. Kendi alanında göstermiş olduğu liderlik, toplumsal fayda odaklı projelere verdiği destek ve eğitime duyduğu yüksek hassasiyet ile bizleri etkileyen ve ilham veren Mürsel Meral Beyefendiye aramıza hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Üniversiteler, sadece bilgi üreten değil, aynı zamanda değer üreten, insan yetiştiren ve topluma yön veren kurumlardır. Bugün burada ödüllendirdiğimiz her bir başarı, bu büyük misyonun ne denli ciddi şekilde benimsendiğinin ve hayata geçirildiğinin birer göstergesidir. Bu anlamlı günün, bizleri daha büyük hedeflere taşımasını temenni ediyor; emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.Mürsel Meral: Ülkemizin Yükü Gençlerimizin OmuzlarındaRektör Çakmak’ın konuşmasının ardından Fahri Doktora Belgesi alan ve Cübbesini giyen iş insanı Mürsel Meral, en büyük hayallerinden birinin gerçeğe dönüşmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek: "Küçük bir kasabada başlayan hayat yolculuğumda hep hayal ettim ve Allah nasip etti. Şimdiye kadar 80’e yakın ülke gezme fırsatım oldu. Ama ne zaman başka bir ülkeye gitsem, hep aynı kanaate vardım. Bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi. Üç tarafı denizlerle çevrili, yedi farklı iklime sahip, kültürel zenginliği eşsiz. Ama en önemlisi ülkemizin gençliği dünya gençliğinden çok daha zeki, üretken ve becerikli. Ben bir öğretmen çocuğuyum, eğitimin değerini çok iyi bilirim. Bu ödülü layık gören ETÜ Senatosu’na, başta Sayın Rektörümüz olmak üzere tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Artık gücüm yettiğince bu üniversiteye ve gençlerimize katkı sunmak için çalışacağım. Ülkemizin yükü gençlerimizin omuzlarında. Onları geleceğe hazırlamak bizim görevimiz. Eğer çok çalışırsak, bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi.Meral’in konuşmasının ardından cübbe giyme töreni ile devam eden etkinlik, ödül alan akademisyenlere ve personele ödüllerinin takdim edilmesi ile sona erdi.