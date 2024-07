Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. ETSO Başkanı Alan, "Sığınmacılar olmasa, maalesef birçok sektör durma noktasına gelir" dedi.Sektörlerin istihdam sorunları ile sığınmacıların üretime katkıları ve uyum problemlerinin konuşulduğu toplantıda söz alarak bir konuşma yapan Başkan Alan, iş dünyasının problemlerini dile getirdi. İllerin ekonomisinde önemli yer tutan sanayi, tarım ve hayvancılık sektörleri ile hizmet sektörlerinin eleman bulma konusunda önemli ciddi sorunlar yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Alan, üretimde aksama yaşanmaması adına oluşan bu boşluğun zorunlu olarak sığınmacılarla giderilmeye çalışıldığını ifade etti. Özellikle çoban, kanatlı hayvan ve büyükbaş besi çiftlikleri ile tarım sektöründe sığınmacıların üretimdeki katkı paylarının büyük olduğunu ifade eden Başkan Alan, sığınmacıların çekilmesiyle bu sektörlerin durma noktasına gelebileceğine dikkat çekti.“Sektörler, kalifiye eleman sorunu yaşıyor”Sanayi ve tarım iş kollarında çok sayıda işletmeye sahip Elazığ’ın, bu sektörlerde çalıştıracak kalifiye eleman bulma konusunda ciddi sorun yaşadığına dikkat çeken Başkan Alan, başta OSB’ler olmak üzere tarım, hayvancılık, üretim, hizmet ve inşaat sektörlerinin eleman sıkıntısı yaşadığını, bu sorun sebebiyle insanların yatırım yapmakta tereddüt yaşadıklarını dile getirdi. Sanayi ve birçok sektörlerin eleman ihtiyaçlarını sığınmacılardan karşılamak zorunda kaldıklarını dile getiren Başkan Alan, konuşmasını Türkiye’de ihtiyaçtan fazla açılan üniversitelerden mezun olan gençlerin, kendi mezun oldukları alanlarla ilgili ve çoğunlukla masa başında çalışmak istemelerinden dolayı sektörlerin eleman bulamadıklarını dile getirdi. Başkan Alan konuşmasını şöyle sürdürdü:‘’Ülkemizde ihtiyaçtan fazla arz-talep dengesini alt üst edecek derecede ve kontrolsüz bir şekilde üniversitelerle bunların gece bölümleri açıldı. Bu üniversitelerimizden mezun olanlar kendi alanlarında iş bulamadıkları için ülkemizde işsizler ordusu oluşurken bir tarafa da eleman sıkıntısı çeken sektörlerimiz oluştu. YÖK’ün üniversitelerin, ikinci öğretim bölümlerini kapatmasını bu açıdan doğru ve önemli bir adım olarak görüyoruz. Sektörlerimizin eleman ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Meslek Liseleri ile Meslek Yüksek Okullarının daha özendirici ve daha etkin hale getirmek adına hem üniversitelerimiz hem de Millî Eğitim Bakanlığımıza önemli görevler düşmektedir.’’İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sektörlerin sorunlarını dinlediği ve beş saat süren toplantıda iş dünyasının tüm beklentilerini aktaran Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, göçmenlerin çalışma izinlerinin olmamasının da önemli bir sorun teşkil ettiğini dile getirdi. Tarım ve hayvancılık sektörünün özendirilmesi ve desteklenmesiyle insanların köye dönüşlerinin ve üretime katkılarının artırılacağını ifade eden Başkan Alan, bu konuda özel politikalar geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve beş saat süren verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, “İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya iş dünyasının sorun ve beklentilerini tüm detaylarıyla iletmeye gayret ettik. Özellikle sektörlerimizin kalifiye eleman ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik önerilerimiz oldu. Birçok sektörde sığınmacıların iş gücünden faydalanıldığını, işinde başarılı olan ve çevreyle herhangi bir uyum sorunu olmayan sığınmacıların bu sektörlerde çalışmasıyla üretimin devam ettiğini dile getirdik. Yine kalifiye eleman konusunda ilgili kurumların gerekli adımları atmalarını ve bazı mesleklerde sertifikalı eğitim programları açmalarını talep ettik. Sayın Bakanımız ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, bizlerin taleplerini dikkatle dinleyerek bu konuda gerekli adımların atılacağını ifade ettiler. Ben, şahsıma ve iş dünyasının sorunlarına gösterdiği yakın ilgileri dolayısıyla İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya ve her fırsatta bu tür istişare toplantıları düzenleyerek sektörlerimizin sorunlarının çözümüne katkıda bulunan TOBB Başkanım Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.“Elazığ’ın sesi gür çıkıyor”Başkan Alan’ın konuşmasını dinleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Elazığ’ın sesi gür çıkıyor. Sorunların tespiti ve önerileriyle İdris Başkanımızın tekliflerini dikkate alıp hayata geçireceğiz’’ dedi.Ürettiği katma değerle ülkemizin ve Elazığ’ın kalkınma ve gelişmesinde Elazığlı iş insanlarının başarılarını takip ve takdir ettiklerini dile getiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu başarıda emeği ve katkısı olan, sanayicilerin sesini her platformda en gür en güçlü bir sesle dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’ın payının büyük olduğunu ifade etti.Stratejik konumu, halkının ülkesi ve bayrağı konusundaki hassasiyeti ile huzur adası olma özelliği yanında Türkiye’nin kalkınmasında Elazığ’ın verdiği güçlü desteğin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’a gerçekleştirdiği çalışmalar ve bununla gelen başarılarından dolayı teşekkür etti.