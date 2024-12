Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 31 Aralık 2024’te sona erecek olan 6. Bölge Teşvik Desteklerinin uzatılmasının kent için önemli olduğunun altını çizerek ’’2017’de organize sanayide 2 bin 500 kişi çalışıyordu 6. Bölge Teşviklerinden sonra 20 bine çıktı. 2024-2026 yılına kadar devam ederse bu istihdam rakamı 30 bini bulacaktır. O yüzden 6. Bölge Teşviki bizim için çok önemlidir’’ dedi.Elazığ’ın da içinde bulunduğu Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımların desteklenmesiyle ilgili sağlanan 6. Bölge Teşvik Destekleri süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Elazığ’da teşviklerin devam etmesi için çalışmalarını sürdüren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulundu.’’Diyarbakır’ın, Mardin’in ve Şırnak’ın altında kalırsak, Elazığ’a yatırımcı gelmez’’6. Bölge Teşviklerinin devam etmesini her platformda dile getirdiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, ’’Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın yapmış olduğu toplantıya Bakan yardımcılarımız da katılmıştı. Orada Elazığ’ın 6. Bölge Teşviklerinin devam etmesi gerektiğini kendilerinden istirham etmiştik fakat bunlar bize bölgesel ve sektörel teşvikle ilgili bilgiler verdi. Bu durum da bizi endişelendirdi. Geçmişte, Elazığ 6. Bölge Teşviklerinde değildi. O dönem teşvik bölgesinde 18 tane il vardı. Elazığ buna dahil değildi. Daha sonra cazibe merkezi kapsamında o dönemki Başbakanımız Binali Yıldırım, Elazığ, Malatya ve Erzincan bölgelerinin de cazibe merkezi kapsamında 6. Bölge Teşviklerine dahil ettiler. Yıl sonunda 6. Bölge Teşvikleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını bizlere anlattılar. Bizim endişelerimiz ve kaygılarımız olduğu için bunları hep dile getirdik. 2017 yılında Elazığ 6. Bölge Teşviklerine girdiği zaman, Organize Sanayi Bölgesinde 2 bin 500 kişi çalışıyordu. Şu anda ise Organize Sanayi Bölgesinde çalışan personel sayısı ise 20 bin kişiye çıktı. Bundan dolayı dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a teşekkür ediyorum. Aynı zamanda o dönemde görev yapmış çok kıymetli milletvekilleri, ilimiz valisi ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Elazığ bu teşvikten sonra, 3 tane büyük deprem atlattı. Bu depremden dolayı da çok sıkıntılar yaşadık. Geçtiğimiz aylarda Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen depremde, Elazığ’da çok etkilendi. Yeraltı bilimcileri sürekli açıklama yapıyor ve açıklamalarında Bingöl Yedisu ve Tunceli depreminin olacağını ifade ediyorlar. Allah korusun böyle bir deprem olmasın fakat olduğunu varsayarsak Elazığ 6. Bölge Teşviklerinden çıkmış, deprem de olmasıyla Elazığ çok ciddi bir şekilde etkilenir. Bizim isteğimiz, Elazığ mağdur edilmesin, Diyarbakır’ın altında kalmasın. Geçmiş dönemlerde 18 il 6. Bölge Teşviklerinden yararlanıyordu, Binali Yıldırım’ın Elazığ’a, Bingöl ve Erzincan’a destek verdikten sonra bizler dahil edildik. Diyarbakır’ın, Mardin’in ve Şırnak’ın altında kalırsak, buraya yatırımcı gelmez ve Elazığ çok ciddi şekilde mağdur olur. Deprem bölgelerini özellikle dikkate almalarını istiyorum’’ diye konuştu.’’6. Bölge Teşvikleri olmazsa, Karma OSB’nin de Tekno OSB’nin de bir anlamı kalmaz’’Geçmiş dönemde Organize Sanayi Bölgesinde vatandaşların ağaç ekerek çiftçilik yaptığını dile getiren Başkan Alan, ’’Şu an 1. Organize Sanayi Bölgesinde yer yok, yeni tesisler açıldı fakat orada da yer kalmadı. Biz bunu gördükten sonra 2. Organize Sanayisi Tekno OSB, ile ilgili müracaatlarda bulunduk ve o dönemin il protokolü ile yer açtık. Şuan da orada da yer kalmadı. Bu da yetmeyince Karakoçan, Palu ve Kovancılar bölgesinde yeni Karma OSB için müracaatlarda bulunduk. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Kovancılar’da bulunan yerleşkeyi sanayi bölgesi ilan etti bu durum da Elazığ’da memnuniyetle karşılandı. 6. Bölge Teşvikleriyle ilgili bir açıklama olursa ve Elazığ da diğer şehirlerin gerisinde kalırsa, Elazığ için çok kötü olur. Bu konuda milletvekillerimiz ve il protokolünden bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bu teşvikler diğer illerin gerisinde kalırsa, Elazığ tercih edilme sebebi olmaz. Elazığ niye tercih edilsin, Elazığ vatanına ve milletine bağlı, lojistik ve tarihi itibariyle güzel bir şehir ama 6. Bölge Teşviklerinden bizim milli gelirimizi Keban’da bulunan baraja bağlamasınlar. Buraya bağladıkları zaman gelişmişlik seviyesinde, çok gelişmiş olarak gözüküyor ama öyle bir şey yok. Elazığ Organize Sanayisinde 2 bin 500 kişi çalışıyordu 6. Bölge Teşviklerinden sonra 20 bine çıktı. 2024-2026 yılına kadar devam ederse bu istihdam rakamı 30 bini bulacaktır. O yüzden 6. Bölge Teşviki bizim için çok önemlidir. Yeni Organize Sanayi Bölgesinde yeni yatırımcı arkadaşlarımız müracaatta bulundular. Biz de 170 iş adamına parsellerini tahsis ettik. Biz 6. Bölge Teşviklerinden yararlanamadığımız an itibariyle bu arkadaşlarımız müracaatları boşa çıkacaktır. Biz özellikle Elazığ bölgesi için Karma OSB Bölgesinin açılması Elazığ için elzemdir dedik. Almanya’da Hollanda’da ve Fransa başta olmak üzere yurt dışında yaşayan hemşerilerimiz var. Bu iş adamları yaptığımız toplantılarda biz Elazığ’a gelerek yatırım yapmak istiyoruz diyorlar. Biz de Karma OSB’yi açacağımızı gelip burada yatırım yaptıkları zaman 6. Bölge Teşviklerinden yararlanacaklarını kendilerine ifade ettik. 6. Bölge Teşvikleri olmazsa, Karma OSB’nin de Tekno OSB’nin de bir anlamı kalmaz” cümlelerini kullandı.