Erzurum’da “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında farkındalık programı düzenlendi.Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezinde düzenlenen "Şiddetle Mücadelede El Ele" programı İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.Programda daha sonra kadına yönelik şiddetin boyutlarını ve çözüm yollarını vurgulayan bir video gösterime sunuldu.Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programda yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin yalnızca bireyleri değil, toplumun temel yapısını da sarstığını ifade etti.Aykut, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadınlarımızın, bugün ve her gün insan onuruna yakışır, şiddetten uzak bir hayatı hak ettiğine inanıyoruz. Şiddetsiz bir toplum, kadınlara verilen değerle mümkündür. Bugün burada, kadınların en temel insan haklarından biri olan şiddetsiz bir yaşam hakkını savunmak ve bu hakkı güçlendirmek için bir araya geldik. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, dünyanın dört bir yanında kadınların sesini duyurmak, toplumsal farkındalığı artırmak ve çözüm için somut adımlar atmak adına önemli bir fırsattır. Kadına yönelik şiddet, yalnızca bireyleri değil, aileleri, toplumları ve hatta nesilleri etkileyen derin bir insan hakları ihlalidir. Bu şiddet türü; fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik boyutlarıyla kadınların yaşamını, sağlığını ve geleceğini tehdit etmektedir. Her gün bir kadının bu korkuyla yaşadığı bir dünyada, hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi:"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise, "Kadını dışlayan, kadına haksızlık yapan, kadına şiddet uygulayarak onurunu zedeleyen bir toplum, insan varlığının yarısından vazgeçmiş demektir." ifadeleriyle, kadına yönelik şiddetin toplumsal yapımız üzerindeki yıkıcı etkisini net bir şekilde ifade etmiştir’’Kadına yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiğini ifade eden Aykut, ‘’Ülke olarak, bu mücadelede önemli adımlar atıyoruz. Bizler de Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket ediyoruz. Kadınların güvenliği ve haklarının korunması için tüm mekanizmalarımızı seferber etmiş durumdayız. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), ALO 183 Sosyal Destek Hattı, kadın sığınma evleri ve farkındalık kampanyaları gibi projelerle, şiddete maruz kalan kadınlarımıza destek sağlıyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki, bu yalnızca devletin değil, toplumun tüm kesimlerinin dayanışmasını gerektiren bir meseledir. Bu noktada, eğitim, farkındalık çalışmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırma çabalarımızın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Dünyada her şey kadının eseridir anlayışıyla, çocuklarımıza eşitlik, saygı ve sevgi temelli bir dünya görüşünü aşılamak, daha adil bir geleceğin temel taşı olacaktır. Neşet Ertaş’ın da dediği gibi: "Kadın insandır, biz insanoğluyuz. "Kadına yönelik şiddeti önlemek, yalnızca kadınlar için değil, toplumun tüm bireyleri için daha huzurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmenin anahtarıdır. Bugün buradan bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz: Şiddete sıfır tolerans!Her birimizin, bireysel ve kurumsal olarak bu mücadeleye katkı sağlama gücü ve sorumluluğu vardır. Kadınların yaşamlarını tehdit eden bu karanlık soruna karşı, hep birlikte dur diyebiliriz. Son olarak, bu konuda farkındalık oluşturmak için çaba gösteren, emek veren tüm paydaşlara ve bugün burada bizimle olan siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir dünya mümkün ve bu dünyayı birlikte inşa edebiliriz’’dedi.Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımının yapıldığı programda, kadınların güvenliği için teknolojinin sunduğu imkânlar anlatıldı. Emniyet ve Jandarma ekiplerinin hazırladığı videolarla uygulamanın işleyişi hakkında bilgi verildi.Programda konuşan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başaran Gençdoğan, farkındalığın şiddetle mücadelenin temel taşı olduğunu vurguladı.Prof. Dr. Gençdoğan, kadına yönelik şiddetin yalnızca bir birey sorunu değil, toplumsal bir yara olduğunu belirterek, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla çözüm odaklı yaklaşımların önemine dikkat çekti.Programın bir diğer dikkat çekici etkinliği ise Dr. Derya Sahil Eroğlu’nun solo müzik dinletisi oldu.Müzik dinletişinin ardından katılımcılara plaket takdim edildi.Program, “Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir” mesajının vurgulandığı kapanış konuşması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.Programa Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, kamu kurumları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.