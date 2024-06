Erzurum’da farklı bir şenliğin altına imza atıldı ve koruyucu aileler ile koruma altındaki çocuklar bir araya geldi, gönüllerince eğlendi.Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ndeki 54 koruyucu aile ve 65 koruma altındaki çocuk, kuruluşlarda kalan korunma altındaki çocuklar ve diğer katılımcılarla birlikte koruyucu aileleri ve çocuklar için bir etkinlik düzenlendi. Söz konusu programa yaklaşık 400 kişi katıldı.Korunma altına alınan çocukların aile ortamında bakımlarının sağlanması, koruyucu aile hizmetinin tanıtımı, teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve korunma ihtiyacı içinde olan çocuklar ile koruyucu aile hizmetine yönelik kamuoyunun farkındalığının artırılması amacıyla, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan Genelge ile 30 Haziran günü ’Koruyucu Aile Günü “ olarak kutlanıyor. Erzurum Valiliği himayesinde; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Olimpiyat Parkında düzenlenen etkinliklere Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürü Hasan Aykut, kamu kurum yöneticileri, koruyucu aileler ve çocukları katıldı.“Koruyucu aile hizmeti önemli”Programın açılışında konuşan ASH İl Müdürü Aykut, koruyucu aile olmanın önemine değinerek, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, “’Koruyucu aile hizmetinin güçlendirilmesi ve kamuoyunun farkındalığının artırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan 2021/12 sayılı Genelge ile ülkemizde 30 Haziran günü ’Koruyucu Aile Günü’ olarak ilan edilmiş olup her yıl tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde Koruyucu Aile Günü etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda Erzurum’un misafirperverliği, yardımseverliği ve dayanışma ruhu, bugün bu anlamlı etkinlikle bir kez daha hayat buluyor. Geleneksel Koruyucu Aile Günü Şenliğimizde, bu kutsal görevi üstlenerek çocuklarımıza sevgi dolu bir yuva sunan 54 koruyucu ailemizin yanlarında bakımı sağlanan 65 çocuğumuzla birlikte, çocuklarımızın güven içinde, sevgiyle büyüyebileceği bir ortam sağlamak adına bir aradayız. Koruyucu aile olmak; sevgi, sabır, anlayış ve fedakârlık gerektiren, hayatı paylaşma kararlılığıdır. Çocuklara verilebilecek en değerli hediye, sıcak ve sevgi dolu bir ailedir. Bu kutsal görevi üstlenerek çocuklarımızın hayatlarına dokunan, sevgi, fedakarlık ve emekle onlara yuva olan tüm koruyucu ailelerimize en derin şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.“Büyük bir ailenin parçasıyız”Aykut koruyucu aile olmanın önemine değinerek şunları söyledi; “Bugün burada, bu büyük ailenin bir parçası olmak bizlere ayrı bir onur veriyor. Her bir çocuğumuzun güven içinde, sevgiyle büyüdüğü, mutlu bir hayata adım attığı bir toplum hedefiyle, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Unutmayalım ki, bir çocuğun hayatına dokunmak, ona sevgi ve umut vermek, sadece onun değil, hepimizin hayatını zenginleştirir. Koruyucu aile olmayı düşünen tüm ailelere kapımızın her zaman açık olduğunu belirtmek isterim. Siz de bir çocuğun hayatına dokunabilir, ona sevgi dolu yeni bir dünya sunabilirsiniz. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, koruyucu ailelerimizin ve çocuklarımızın her daim yanında olmaktan büyük mutluluk ve onur duymaktayız. Bu vesile ile Erzurum’da yaşayan tüm ailelerimizi koruyucu aile olmaya davet ediyor ve destekliyoruz. Koruyucu aile çalışmalarımız kapsamında bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi ve kıymetli eşine, programa katkılarından dolayı Erzurum Büyükşehir Belediyesine ve siz kıymetli ailelerimize teşekkürlerimizi sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum’’Gönüllerince eğlendilerKutlamalar çerçevesinde ayrıca koruyucu aileliğin yaygınlaştırılması için 2012’de "Gönül Elçileri Projesi"ne öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan koruyucu ailelere "30 Haziran Koruyucu Aile Günü Tebrik Kartı" gönderdi. Tebrik kartları Vali Yardımcısı Çelik tarafından koruyucu ailelere takdim edildi. Sanatsal ve sportif etkinliklerin yer aldığı stantları gezen protokol üyeleri, koruyucu aile ve çocuklarıyla sohbet ederek, etkinliklere katıldılar. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar ve aileleri doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Koruyucu aileler, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, koruyucu aile olmanın manevi açıdan önemli olduğunu ifade ettiler.