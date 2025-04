Ülkemizde sadece Erzurum’da okunan ve yaklaşık 700 yıl önce başladığı bilinen "salâtüselam" geleneği, günümüzde de halen ezanlardan sonra kesintisiz sürdürülüyor.Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) için methiye ve onun şefaatini isteme gibi manalara gelen "sala", insanların kalplerinde taşıdıkları, Peygamber sevgisinin de aslında bir göstergesi olarak biliniyor. Erzurum Valiliği, asırlardan bu yana ezan sonrası minarelerden yankılanan "salâtüselamlar" ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşılan videoda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Altun ve Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mustafa İzfidan, salâtüselam geleneği konu ile ilgili değerlendirmeler yaptı.Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Erzurum Her köşesi maneviyat dolu kadim şehir Binbir Hatim, İşfe’ Lenâ Duâsı ve ezanlardan sonra okunan salâtüselâm. Erzurum’un manevi iklimini asırlardır besleyen kadim gelenekler İşte bu mübarek beldede, asırlardır süregelen kutlu geleneklerden biri de ezanlardan sonra gökyüzüne yükselen niyâz dolu bir dua olan ’salâtüselamlar’dır. Günde beş vakit minarelerden yükselen ezan seslerine, akşam hariç her ezandan sonra okunan bu niyaz eşlik eder. Peygamber Efendimiz’e salât ve selâm gönderilir; ümmetine şefaat niyaz edilir. Bu yakarış, Erzurum’un manevi dokusuna öylesine işlemiştir ki, her daim kulaklarda yankılanır, gönüllerde yer bulur. Bir dua, bir özlem, bir teslimiyet Bu şehir, Resûlullah’a duyulan muhabbeti sadece dillerde değil, gönüllerde de yaşatan bir şehirdir. Ve salâtüselam geleneği de Erzurum’un manevi kimliğinin en güzel ifadelerinden biridir. Allah, Erzurum semalarından ezan ve salâtüselâm seslerini kıyamete kadar eksik etmesin" denildi.