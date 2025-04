23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Borsa İstanbul İnönü İlkokulu tarafından düzenlenen büyük bir piknik etkinliğiyle adeta bir şenlik havasında kutlandı. Erzurum Teknik Üniversitesi piknik alanında gerçekleştirilen organizasyon, katılım ve coşkusuyla yılın en dikkat çekici okul etkinliklerinden biri olarak kayıtlara geçti.23 Nisan’da yapılması planlanan bu etkinlik hava muhalefeti nedeniyle 24 Nisan’a ertelenmesine rağmen bayram havasında coşkuyla gerçekleşti.Okul Müdürü Bülent Akdemir’in öncülüğünde hayata geçirilen etkinliğe, tam bin 20 öğrenci, 400 veli ve okulun tamamını oluşturan öğretmen kadrosu katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan halk otobüsleri ile ulaşımları sağlanan öğrenciler ve veliler, gün boyu unutulmaz anlar yaşadı.Bayram gibi bayram: Oyun, eğlence, birlik ve coşkuEtkinlik alanında çocuklar; çuval yarışı, kaşıkta yumurta taşıma ve mandal asma gibi eğlenceli yarışmalarda kıyasıya mücadele ederken, ortaya neşe dolu renkli görüntüler çıktı. Yarışmaların her anı kahkahalar ve alkışlarla doldu.Veliler ise müzik eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi. Okul öğretmenleri hem etkinliğin koordinasyonunda aktif rol aldı hem de gönüllü olarak hazırladıkları yemek servisiyle organizasyona renk kattı. Eğlenceyi taçlandıran ise profesyonel bir müzisyen, solist ve iki palyaço oldu. Tüm bu unsurlar, bayramın gerçek ruhunu yaşattı.Öğrenci ve velileri bu organizasyonun her yıl yapılmasını istediEtkinliğin sonunda, öğrenci ve veliler organizasyondan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu yıl geleneksel 2’ncisi yapılan bu anlamlı buluşmanın tekraren her yıl yapılasını istediklerini bizzat Okul Müdürü Bülent Akdemir’e ilettiler. Müdür Akdemir ise bu büyük ilgi ve mutluluğun kendileri için en büyük motivasyon olduğunu vurguladı.Bu yılki 23 Nisan organizasyonu, yalnızca bir okul etkinliği olmanın ötesine geçerek; katılım, birliktelik ve coşkunun örnek bir yansıması oldu.