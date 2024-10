Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tarihi tabyalarla ilgili genelgenin ardından kent genelinde yapılan düğün ve eğlencelerin çevreye olan olumsuz etkilerin önlenmesine yönelik yeni bir genelge yayınladı.Erzurum Valiliği’nce yayınlanan genelgede Erzurum il sınırları içerisinde yapılan düğün ve benzeri etkinliklerin kişilere ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesine dair kararın Erzurum il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, işlenen suçların aydınlatılması maksadıyla nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri toplu eğlence ve etkinliklerde ateşli silah ile havaya ateş açılmasının, izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından havai fişek atılması sonucu meydana gelebilecek can ve mal kaybının önlenmesi ile etkinlik alanlarında gürültü yapılarak çevreye rahatsızlık verme, araç konvoylarının trafiği tehlikeye düşürecek ve aksatacak şekilde hareket edilmesinin önlenmesi amacını taşıdığı belirtildi.Yayınlanan genelge ile kararın Erzurum il merkezi, ilçeler ve bağlı yerleşim birimlerindeki nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesinde uyulması gereken kuralları, bu etkinliklerde yapılması yasak olan eylemleri, bu konularda sorumluluğu bulunan kişileri ve görevlileri, kararda belirtilen kural ve yasaklara riayet etmeyenlere uygulanacak adli işlemleri ve idari para cezalarına ilişkin hususları kapsadığı belirtilerek, kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun, 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliğine dayanılarak hazırlandığı kaydedildi.Kararın genel hükümleri ve esasları ise şöyle açıklandı; “Erzurum il sınırları içerisinde nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri organizasyonlarda yapılan kutlamalar sırasında ateşli silahla havaya ateş edilmesi suretiyle can güvenliğinin tehlikeye atılmasını, bu tür etkinlikler nedeniyle yapılan aşırı gürültüden dolayı vatandaşların rahatsız edilmesi ve toplum huzurunun bozulmasını engellemek, bu konularla ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür;Nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri etkinliklere ilişkin bildirimde bulunulmasından, düğün sahibi ve düğünün yapıldığı salonunun işletmecisi, diğer etkinliklerde ise bu etkinliği düzenleyen kişiler sorumludur.Nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri etkinliğin yapılacağı yer (açık veya kapalı alan) tarih ve saatinibelirtir dilekçe ile en az 3 (Üç) gün önceden organizasyonun yapılacağı yerin İlçe Kaymakamlıklarına etkinliği düzenleyen kişilerin müracaatta bulunmaları zorunludur.Düğün ve benzeri etkinliklerin kapalı salon ortamında yapılması halinde sona erme saati 24.00, etkinliklerin açık havada (sokak, meydan, park vb.) yapılması durumunda ise sona erme saati 23.00 olarak belirlenmiştir. Etkinliklerin sona erme saati konusunda düğün sahibi, salon işletmecisi veya etkinliği düzenleyen kişiler tarafından etkinlik sırasında katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır.Organizasyon sahipleri (nişan ve nikah merasimi, sünnet düğünü, asker uğurlama, kutlama konvoyu vb.) tarafından, açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla, 50x70 cm ebadında, havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan afiş örnekleri www.illeridaresi.gov.tr veya www.erzurum.gov.tr adreslerinden temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şekilde etkinlik/organizasyon alanına asılacaktır.Dini ve milli bayramlar, ramazan ayı, düğün ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yer ve çevresinde her türlü ateşli silahlar ile ses ve gaz fişeği atan silahların (tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, havai fişek, maytap, torpil vb.) kullanılması yasaktır. Bu etkinliklerde ateşli silahların kullanılması durumunda olayın kolluk birimlerine bildiriminden düğün veya etkinlik sahipleri ile düğün salonu işletmecileri sorumludur.Dini ve milli bayramlar, ramazan ayı, düğün ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yer ve çevresinde Valilik ya da Kaymakamlıktan izin alınmadan ve yetkisiz kişiler tarafından her türlü şenlik ve işaret fişekleri (havai fişek) kullanılması ve atılması yasaktır.Düğün ve benzeri etkinliklerin; halkın genel kullanımına tahsis edilen yol, sokak, cadde yaya kaldırımı, umuma açık park vb. alanlarda vatandaşların bu alanları kullanımını kısıtlayacak veya araç ve yaya trafik düzenini aksatacak şekilde yapılması yasaktır.Düğün ve benzeri etkinliklerin yapıldığı kapalı veya açık mekânlarda, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen ses basıncı ve gürültü limitlerine uymak zorunludur. Bu konudaki sorumluluk düğün sahibi ve etkinlikleri düzenleyen kişiler ile salon işletmecileri ve ses düzenini işleten kişilere aittir.Düğün ya da benzeri etkinlikler (nişan, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması vb.) kapsamında yapılan kutlamalar nedeniyle oluşturulan araç konvoylarında klakson çalınarak, ses ve müzik cihazları kullanılarak çevrenin rahatsız edilmesi ve araçlardan sarkarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması, trafik akışının yavaşlatılması veya yolun trafiğe kapatılması yasaktır.Kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla yukarıda belirtilen etkinliklerin gerçekleştirildiği mahalle ya da köylerde görev yapan muhtarlar yukarıda belirtilen kuralları ve yasakları vatandaşa bildirmekle, kurallara ve yasaklara uyulmadığı taktirde kolluk birimlerine ihbarda bulunmakla yükümlüdürler.Düğün ve benzeri etkinliklerde silah atıldığına ilişkin ihbar alınması durumunda ilgili kolluk birimi tarafından talep edildiğinde etkinliğe ilişkin görüntü kayıtları etkinliği düzenleyenler ya da işletme sahibi tarafından kolluk birimlerine teslim edilecektir.Kolluk birimlerince, düğün ve benzeri etkinliklere izin verilirken, bu etkinlikleri gerçekleştirecek olan kişilerden yukarıda belirtilen kural ve yasaklara uyulacağı hususunda taahhütname alınacaktır.Söz konusu kararda belirtilen tedbirler ve konulan yasaklara aykırı hareket edenler hakkında; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 123, 170 ve 174’ncü maddeleri; 5326 sayılıKabahatler Kanunu’nun 32 ve 36’ncı maddeleri, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 14’ncü maddesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 14’ncü maddesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 14, 56, 72 ve 80’nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre cezai işlem uygulanacağı belirtildi.