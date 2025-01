Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi Yönetim Kurulu adına ’’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında basının demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade ederek, kamuoyunun aydınlatılmasında gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.Doğru ve tarafsız bilgiye kısa sürede ulaşılmasını sağlayan gazetecilik mesleğinin, bu anlamda sorumluluğunun da büyük olduğunu kaydeden Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: ’’Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu kapsamda şehrimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin doğru şekilde anlaşılıp yorumlanması ve halkımızın bilgilendirilmesinde gazetecilerimizin etkin bir rolü bulunmaktadır.Çağdaş ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basınımız; kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşlarımızla kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, vatandaşlarımızın haber alma hakkını tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi birçok önemli görevler üstlenmektedir. Kıymetli Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları; gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı bu günlerde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır.Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarımız, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir.Gerek ulusal basın temsilcilerimiz, gerekse yerel basın mensuplarımız Erzurum’umuzla gelişen haberleri yayın organlarına taşıyarak, vatandaşların doğru ve hızlı bilgilenmesi için çaba sarf ediyorlar. Değerli basın mensubu arkadaşlarımızla karşılıklı birlik beraberlik, anlayış ve saygı çerçevesi içinde kadim şehir Erzurum’umuza hizmet etme çabası içerisindeyiz.Geride kalan görev sürecimiz içerisinde ilimizin gelişmesi ve kalkınmasına dönük yürüttüğümüz tüm projelerimizin halkımıza tanıtımında değerli basın mensubu arkadaşlarımızın katkısı büyüktür. Olumlu eleştirilerinin yanı sıra eksik gördükleri konular hakkında ki yorumları da bizler için her zaman önemsenecek değerli fikirler olarak yer almıştır.Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca çalışan, Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında doğrulukla, saygınlıkla ve hakikatle görev ifa eden kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyorum.”