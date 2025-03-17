Tekirdağ’da düzenlenen U15-U17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında Erzincanlı güreşçi Safiye Mustafa Türkiye üçüncüsü oldu.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen U15 & U17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç sporcular minderde kıyasıya mücadele etti. Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası, yapılan final müsabakalarının ardından tamamlandı. Müsabakalarda Erzincanlı sporcu Safiye Mustafa 54 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.