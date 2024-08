“Erzincan’ın tescilli Cimin üzümü, dünyaca meşhur İtalya’nın üzümüne rakip oldu”

Demir eksikliğini bitiren şifa deposu Erzincan’ın coğrafi işaretli Cimin üzümü, dünyaca meşhur İtalya’nın Toskana bölgesinde yetişen üzüme rakip oldu.Erzincan ekonomisine katlı sağlayan Üzümlü ilçesinde yetiştirilen tescilli Cimin üzümü kilosu 100 TL’den tezgahtaki yerini almaya başladı. Üzümlü ilçesi bölgesinde yetiştirilen Cimin üzümü, kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep görüyor. Cimin üzümü vücuda faydalarıyla da dikkat çekiyor.Türkiye’de sayılı patentli üzümler arasında olan Cimin üzümünün hasat dönemi başladı. Erzincan’ın Üzümlü bölgesinde yetişen Cimin üzümü başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye’nin birçok iline ulaştırılıyor.Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen ve yıllık 6 bin tonun üzerinde üzüm üretimi gerçekleştirilen ilçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Cimin üzümünde bu yıl hasat erken başladı.“İlk ürünler Erzincan’da tüketiciye sunuldu”Cimin üzümünün kilosu Erzincan’da 100 TL’den tezgâhlardaki yerini aldı. Siyah rengi ve puslu yapısıyla tanınan eski adı ’Cimin’ olan Üzümlü ilçesinin güney kısımlarındaki bağlarda olgunlaşan siyah üzümün ilk ürünleri Erzincan’daki tüketiciye sunuluyor. 10 bin dekarlık alanda üretimi yapılan Cimin üzümü Erzincan ekonomisine ve tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Erzincan’ın tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümünde yılda yaklaşık 6 bin tonun üzerinde üretim gerçekleşiyor. Türkiye’nin kendine özgü tat ve aromasıyla en iyi sofralık üzüm çeşitlerinden birisi olan Cimin üzümünde dekara yaklaşık 660 kilogram verim alınıyor.Türkiye’nin önemli sofralık üzüm çeşitlerinden biri olan Karaerik üzümü, 13.06.2001 tarih ve 37 tescil numarası ile Cimin üzümü olarak “Tescilli Coğrafi İşaretler” listesinde bulunuyor.“Faydaları saymakla bitmiyor”Kurusunu da yaşını da bol bol tüketilmesini öneren uzmanlar siyah üzümün içerdiği demir sayesinde hastalıklara şifa olduğunu belirtti.Çekirdeğinden, kabuğuna, yaprağına, kurusuna kadar şifa deposu olan siyah üzümün faydalarının saymakla bitmediğini ifade eden uzmanlar şu bilgilere yer verdi:“Migrenden, hazımsızlığa, demir eksikliğinden, kabızlığa kadar iyi gelen siyah üzümün yumurtalıklardaki kist oluşumunu önler. Yapılan araştırmalar sonucunda siyah üzümün kadınlarda adet düzensizliği, kısırlık, düşük yapma gibi birçok soruna neden olan, yumurtalıklarda oluşan kistleri tedavi edici etkisi bulunduğu sonucuna ulaşıldı. Siyah üzüm 3 çeşit olan üzümün diğer bir çeşididir. Genel hatlarıyla sağlık açısından faydaları aynıdır fakat bazı özellikleri siyah üzümü diğerlerinden ayrı kılmaktadır. Ayrıca siyah üzümün tadı diğerlerinden biraz daha farklıdır, ekşi değildir. Özellikle cilt ve saç sağlığına ciddi anlamda katkı sağlar. Siyah üzüm kolesterol seviyesini dengeler, içerdiği mineral ve bileşenler yardımıyla insülin duyarlılığını arttırır. Siyah üzümün düzenli tüketimi konsantrasyon, hafıza ve ayrıca sözleri ve mekanları hatırlama yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur. Siyah üzümün içerdiği vitamin ve diğer besinler kalp ve damar sağlığını korur. Düzenli olarak siyah üzüm tüketimi, başta cilt kanseri olmak üzere, kolon, prostat, mide ve bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltır. Siyah üzüm ayrıca sindirim sistemi için faydalı olduğu için kilo vermek isteyenlerin tercih edebilecekleri besin maddelerinin başında gelir. Mantar hastalıklarına karşı etkili olan siyah üzüm, güçlü bir antioksidan olarak, enfeksiyon ve bakterilerin yol açtığı iltihapları giderebilir. Siyah üzüm kabızlık ve hazımsızlığı giderir, midede bulunun asit seviyesinin sağlıklı düzeyde kalmasını sağlar.Siyah üzüm diğer üzüm çeşitlerinde olduğu gibi göz sağlığını korumak için gerekli olan besinler içerir, görme yeteneğini geliştirir. Saç ve cilt sağlığını korur, saçların sağlıklı kalmasını sağlar. Cildi özellikle güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.”“Erzincan’ın tescilli Cimin üzümü, dünyaca meşhur İtalya’nın üzümüne rakip oldu”Öte yandan demir eksikliğini bitiren şifa deposu Erzincan’ın coğrafi işaretli Cimin üzümü, dünyaca meşhur İtalya’nın Toskana bölgesinde yetişen üzüme rakip oldu.Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesaplarında Cimin üzümünün ününe değinilerek ‘Her masada varız, dedik. İşte kanıtı.’ notuyla paylaşılan videoda Cimin üzümü dünyaca meşhur İtalya’da yetişen üzüme rakip gösterildi. Kısa sürede oldukça beğeni gören video da senaryo gereği Erzincan - İtalya hattı üzüm kurgusu üzerinden işlendi.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’da kendi sosyal medya hesabından Cimin üzümünü, “Çocukların ellerinde salkım salkım umut var, Anadolu’nun bereketi onların gülüşünde yeşeriyor.Toprağın bağrından kopan bu üzüm taneleri, geleceğe uzanan bir köprü gibi; her bir salkım, emeğin ve sevginin meyvesi.İşte bu mümbit topraklarda çocukların gülüşüyle salkımlaşan her üzüm tanesi, yarına bereket dolu bir müjde oluyor.” notuyla paylaştı.