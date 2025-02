Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Erzincan genelinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gıda üretimi, satışı ve toplu tüketimi yapılan noktalarda yürütülen gıda denetim çalışmaları titizlikle yürütülüyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri tarafından Erzincan genelinde yürütülen çalışmalar sıklaştırıldı. Erzincan’da her gün yapılan denetimlere Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ve Gıda Yem Şube Müdürü Eyüp Aytaç da zaman zaman eşlik ediyorlar.Erzincan’da bulunan 2 bin 545 adet gıda işletmesi yıl boyunca denetlenirken, ekipler tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinin sağlanmasını amacıyla denetimlerini titizlikle yürütüyor.Erzincan’da İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda gıda denetimlerinin artarak devam ettirilmesi kararı alınmıştı. Alınan kararların ardından yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gıda arzının yoğunlaşacağı dönemde, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Erzincan genelinde denetimler artırıldı.Erzincan’da öncelikli olarak gıda üretim noktalarına yoğunlaşan ekipler, kullanılan hammaddeler, üretim aşamaları, hijyen, gıda kodeksine uygunluk, çalışanların ve çalışma ortamlarının yasalara uygunluğu, gramaj, ambalajlama, depolama ve sevkiyat gibi birçok faktörü göz önünde bulunduruyor.Gıda denetimlerine katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda gıdada taklit ve tağşişin önlenmesi, mevzuata uygunluk, tüketicilerin korunması gibi amaçlarla gıda denetim çalışmalarının yıl boyunca titizlikle devam ettirileceğini, vatandaşların gıda güvenliğinin sağlanması noktasında her türlü önlemin alınacağını kaydetti.İl Müdürü Koçaker açıklamasında; "Erzincan genelinde ekiplerimiz gün boyu denetimlerini sürdürüyor. Gıda güvenliğinin sağlanması Bakanlığımız titizlikle üzerinde durduğu bir konudur. Mevzuat çerçevesinde kesinlikle taviz verilmeyecek. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde gıda ürünleri almaları ve tüketmeleri noktasında ne gerekiyorsa hepsini sağlamaya çalışıyoruz. Ancak her zaman dediğimiz gibi en iyi denetçi tüketicidir. Vatandaşlarımızın bu konularda dikkatli olması büyük önem taşıyor. Gıda işletmelerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda bunu Alo 174 Gıda Hattı’nı arayarak anında bildirsinler. Bu noktada ekiplerimiz hemen devreye giriyor, o işletmelere gidip durumu inceleyerek mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri uyguluyorlar" diye konuştu.