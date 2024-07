Erzincan’da belediye ve valiliğin işbirliği ile vatandaşların güzel bir yaz geçirmeleri amacıyla düzenlenen açık hava konserleri başladı.Şehrin en merkezi noktası olan Dört Yol Meydanı’nda gerçekleştirilen konserlerde, her hafta farklı sanatçıların performanslarıyla renkli ve eğlenceli anlara sahne oluyor.Yaz boyunca devam edecek olan konserler, Erzincanlıların sıcak yaz akşamlarını müzikle renklendirecek.Konser programları, her yaştan ve her müzik zevkinden vatandaşın beğenisini kazanacak şekilde titizlikle hazırlandı.