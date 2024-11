Erzincan Valiliğince 2024 yılı Eylül ve Ekim ayları güvenlik ve asayiş verileri paylaşıldı. Erzincan polis ve jandarmasından olaylara karşı yüzde yüze yakın başarı elde edildiği görüldü.Erzincan’ın 2024 yılı Eylül ve Ekim ayına ait asayiş ve güvenlik verileri açıklandı.Erzincan’da vatandaşların huzuru ve güvenliği için güvenlikten, asayişe, terörle mücadeleden siber suçlara, kaçakçılıktan uyuşturucuyla mücadeleye kadar her konuda kolluk güçlerinin gece gündüz demeden çalışmalarını devam ettirmekte olduğu belirtilerek şu açıklamada bulunuldu:“Erzincan’da toplumsal ve bireysel huzuru, en üst düzeyde teşhis etmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini teminat altına almak üzere Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen özverili çalışmalar, azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Yapılan çalışmalar kapsamında Eylül ve Ekim aylarına ait ortaya çıkan verileri olay türüne göre paylaşıyoruz.Terör Olayları:2024 Eylül ve Ekim aylarında ilimiz genelinde 214 terör operasyonu icra edilmiştir. Terörle mücadelemiz ve operasyonlarımız, son terörist etkisiz hale kalıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.Göçmen Kaçakçılığı Olayları:Düzensiz göç ile mücadelemiz ülkemizin her tarafında olduğu gibi ilimizde de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda göçmen kaçakçılığına yönelik 28 operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonlarda toplam 92 göçmen yakalanmış olup göçmen kaçakçılığı yapan 19 organizatör adli makamlara sevk edilmiştir.Uyuşturucu ve Kaçakçılık Olayları:2024 yılı Eylül ve Ekim aylarında uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilimiz genelinde toplam 72 operasyon yapılmıştır. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 125 şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir. 2023 yılının aynı dönemine göre kıyaslandığında operasyon sayısında yaklaşık olarak yüzde 30 oranında artış sağlanmıştır. Operasyonlarda 8 kilo 215 gram esrar, 43 kök keneviri,735 adet sentetik hap, 119 kilo 600 gram eroin, 1 adet tabanca, 106 fişek ve çeşitli miktarlarda diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir.Kaçakçılık ve Mali Suç Verileri:İlimiz genelinde 29 kaçakçılık operasyonu icra edilmiş olup bu operasyonlar kapsamında yakalanan 44 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Yapılan bu operasyonlar kapsamında 10 kilo 700 gram aktütün, 1044 paket kaçak sigara, 60 adet elektronik sigara, 8560 adet dolu ve boş makaron, 14 litre kaçak alkol, 5 adet belge, 15 adet cep telefonu, 2 adet tabanca, 41 adet kalaşnikof mühimmatı ele geçirilmiştir.Asayiş Olayları:İlimiz genelinde 2024 yılı Eylül ve Ekim aylarında toplam 1243 asayiş olayı meydana gelmiş olup bu olaylardan 1238’i yani yüzde 99.6’ı aydınlatılmıştır. 2023 yılı aynı dönemi kıyaslandığında meydana gelen olay sayısında yaklaşık yüzde 9 düşüş gerçekleşmiştir. Suçların tavsifine göre aydınlatma oranlarına baktığımızda takibi gereken olaylarda aydınlatma oranı yüzde yüz, millete ve devlete karşı işlenen olaylarda aydınlatma oranı yüzde yüz, topluma karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde yüz, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde yüz, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 97.7’dir. Emniyet ve jandarma teşkilatımızca suç ve suçluyla mücadelenin kararlılık sürdürülmesi ilimiz genelinde asayiş olaylarının hem azalmasına hem de olayların tamamına yakınının aydınlatılmasını sağlamıştır.Aranan Şahıslar:İl genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 235 bin 567 kişi sorgulanmış, yapılan bu sorgulamalar neticesinde arama kaydı bulunan 166 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 88 kişi ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir. 2023 yılı aynı dönemine göre kıyaslandığında sorgulanan kişi sayısında yaklaşık olarak yüzde 30 artış gerçekleşmiştir. 2024 yılı ilk 10 aylık dönemde il genelinde toplam 1 milyon 11 bin 616 kişi sorgulanmış olup yapılan bu sorgulamalar neticesinde arama kaydı bulunan 1092 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 620 kişi ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir.Siber Olayları:2024 yılı Eylül ve Ekim ayları içerisinde toplam 118 adet siber olayı meydana gelmiş, bu olaylardan 100 aydınlatılmıştır.”