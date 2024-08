Erzincan’ın binlerce yıllık tarihi geçmişine ışık tutan bakır ürünler fiyatlarındaki artış nedeniyle müşteri kaybına neden olurken esnafın da tadını kaçırdı.Çaydanlık, semaver, fincan takımı, cezve ve çeşitli hediyelik eşyalarda kullanılan döneminin en popüler ürünü olan bakıra her geçen gün ilgi azalıyor. Erzincanlı esnaf unutulmaya yüz tutmuş bakırı yaşatmaya çalışıyor.Bakır günümüzde özellikle sağlığına önem verenlerin ve damak tadını bilenlerin tercihi oluyor.Erzincanlı esnaf Necmi Taş, bakıra sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, “Eleman bulamıyoruz çalıştıracak. Eleman yetişmiyor. Baktığımızda bakıra pahalı diyorlar. Her şey pahalı, alüminyum pahalı, çelik pahalı. Bakır onlara göre pahalı değil. Ama insanlar tutturmuşlar bakır pahalı diye” şeklinde konuştu.“Erzincan’a her geldiğimizde bakır almadan gitmiyoruz. Hatıra olsun diye yakınlarımıza hediyelik alıyoruz.” diyen gurbetçi Ufuk Akdağ ise bakır fiyatlarında artış olduğunu belirtti. Öte yandan özellikle bakır demlikte demlenen çayın soğumadığını aktaran Akdağ, Erzincan bakırını diğer illerde de yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.Erzincan yeraltı çarşısının kapanmamasını daha da geliştirilmesini söyleyen Serpil Akkoyun ise “Ben küçükken bizim ev hep bakırdı. Sonra çelikler çıktı, bakır geri plana atıldı. Ancak şu an bakıra dönüş var gibi. En azından buradan geçenler bakırı soruyor. Ve mutlaka 1 tane almaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.