Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) ve Erzurum Tarih Derneğince “Kültür Buluşmaları” kapsamında şair ve yazar İsmail Bingöl’ün “Sesleniş ve Erzurum’un Basın Tarihi” isimli eserlerinin tanıtım programı gerçekleştirildi.ERMED kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Gazeteci şair ve yazar İsmail Bingöl’ün kısa bir süre önce kaleme aldığı ‘Sesleniş’ isimli şiir kitabı ile ‘Erzurum Mahalli Basın Tarihi’ isimli kitaplarının tanıtımı yapıldı.Erzurum Yeni Medya Derneği tarafından Erzurum Tarih Derneği ile ortaklaşa düzenlenen program Müceldili Konağında gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Yazıcı, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, STK temsilcileri, akademisyenler ve davetlilerin katıldığı programın açılışında dernek faaliyetlerinden bahseden ERMED Başkanı Gazeteci Gamze İspirli, “Erzurum Yeni Medya Derneği olarak kuruluş tarihimizden bugüne önemli çalışmalar imza attık. Erzurum’un en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olarak toplumun her kesimiyle kucaklaşmaya devam ediyoruz. Ahde vefa toplantıları, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve çok çeşitli etkinlikler yaparak Erzurum’a hizmet etmenin ayrıcalığını ve gururunu yaşıyoruz. Medya sektörü olarak her kesimin paydaşı olduğumuzun farkındayız. Sivil toplum kuruluşu yöneticisi olmak, fedakârlık gerektirir. Erzurum’a hizmet amacıyla yola çıktığım yol arkadaşlarım olan yönetim ekibime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada kültür ve sanat alanında emek verilerek, okurla buluşturulacak olan koca bir hayatın hikâyesinin yer aldığı tarihe not düşecek bir eseri tanıtmak için bir aradayız. İnsanlar fanidir, kendileri göçse de bu dünyada kalacak olan eserleri ve fikirleridir. Fikirler ve eserler ölümsüzdür. Şairin dediği gibi ‘’Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ bırakırsak " ne mutlu bizlere. Bu yüzdendir ki aynı zamanda yazarlık ve estetik fotoğrafçılık yönüyle aslında bir sanat mesleği olan, gazetecilik mesleğini icra eden medya mensupları olarak sanata ve kültüre sahip çıkmak bizlerin asli görevidir. Yazmak önemli bir sanat dalıdır. Herkese nasip olmaz. Kültür ve Sanatın olmadığı bir yerde, çok renklilik, hoşgörü, saygı ve adalet gibi temel değerlerin gelişmesi mümkün değildir. İşte bu noktada kültür ve sanat alanındaki çalışmaları önemsiyoruz. Bugün de basın camiasında önemli hizmetler vermiş üstadımız gazeteci yazar ve şair İsmail Bingöl beyin iki eserinin tanıtımını yapıyoruz. Bu konuda bizimle birlikte olan paydaşımız Erzurum Tarih Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Özden’in şahsında yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere, her zaman yanımızda olan ve bizden desteklerini esirgemeyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen beye, Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ergün Engin beye ve katılımlarınızdan dolayı siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.Erzurum Tarih Derneği Başkanı Prof.Dr. Ömer Özden’de derneklerinin Erzurum’un en eski derneklerinden birisi olduğuna ve Erzurum’un tarihi ve kültürel tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi. Özden, Tarih Derneğinin 1955 yılında Zeri Başar başkanlığında kurulduğunu ve o tarihten bugüne kadar birçok önemli faaliyetlere imza attığını belirterek, “Söz gelimi İbrahim Hakkı Konyalı’nın Erzurum Tarihi Kemalettin Server Cernakoğlu’nun İbrahim Hakkı Hazretleri’yle ilgili kitabı. Başladığı günden itibaren Tarih Yolunda Erzurum adı altında Erzurum tarihini gün yüzüne çıkartan ve ışık tutan önemli bir tarih dergisi yayınlamıştır ve daha bir çok yayına imza atmıştır. Bugün de derneğimizin yönetim kurulu başkan yardımcısı yazar şair arkadaşımız İsmail Bingöl’ün iki eseri sesleniş ve Erzurum Mahalli Basın Tarihi isimli kitaplarının tanıtımı için buradayız. Derneğimiz sadece şehrimizin tarihi değil kültürel alanda da tanıtımı için çalışmalar yapmaktadır.” diye konuştu.Programa katılan şair ve yazar İsmail Bingöl’ün abisi A. Vahit Bingöl ile Büyükşehir Belediye başkanlığı Kültür Dairesi Başkanı Ergün Engin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ile A.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı’da duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Yapılan konuşmaların ardından İsmail Bingöl’de kısa bir konuşma yaptıktan sonra, ‘Sesleniş ‘ isimli kitabından bazı şiirlerini katılımcılara sundu. Daha sonra ise Bingöl’ün kitaplarını imzalaması ve ERMED Başkanı Gamze İspirli ile Tarih Derneği Başkanı Prof. Dr. H. Ömer Özden, Bingöl’e plaket takdimi yaptılar. Ardından günün anısına binaen toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.