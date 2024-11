Hediyelik eşya meraklısı emekli bankacı Cengiz Yılmaz’ın evi müzeyi andırıyor.Ardahan’da banka emeklisi Cengiz Yılmaz (77), satın aldığı ve kendisine hediye edilen eşyaları, evinde biriktiriyor. 37 yıl önce özel bir bankadan emekli olan Yılmaz’ın her köşesini hediyelik eşyalarla doldurduğu 200 metrekarelik evinde adım atacak yer kalmadı. Yılmaz’ın evinde bulunan Türkmenistan Cumhurbaşkanının özel hediyesi kitabe, Libya lideri Kaddafi’ye ait kahve cezveleri, bakır tabaklar, antika saat, radyo, fotoğraf makinesi, kahve değirmenleri, kamera, çakmak, terazi, termometre ve müzik aletleri gibi yüzlerce eşya ilgi çekiyor. Adeta müzeyi andıran evi, Yılmaz’ın komşuları ve yakınlarının yanı sıra duyanlar da ziyaret ediyor.Babasına ait gecekonduyu bina haline getirdiğini söyleyen Yılmaz, bankadan emekli olduktan sonra medya sektörüne geçtiğini söyledi. İstanbul Beyazıt’ta çalıştığı dönemde bakır eşyalar başta olmak üzere hediyelik eşyalara ilgisinin olduğunu ve gördüğü hediyelik eşyaları alarak başladığını ifade ederek şunları söyledi: ’’Burada bir geçmiş yatıyor. Emekli olmadan önce ve sonrasında da katıldığım çok sayıda organizasyonda verilen hediyeleri biriktiriyordum. Emekli olduktan sonra da medya sektöründe çalıştım. Basın toplantılarında verilen hediyeler, konferanslar, yurt dışı ziyafetlerimde ya da katıldığım fuarlarda verilen hediyeleri biriktirdim. Yani her gittiğim yerde oraya has ne varsa alıp biriktiririm. Parayla aldığım eşyalarım da var. Sayısını bilemediğim kadar hediyeleri evimde sergiliyorum. Evimi görmeye gelen misafirlerim hayretler içinde kalıyor. Çok da hoşlarına gidiyor. Ziyarete gelenlere de çam sakızı çoban armağanı çeşitli hediyeler veriyorum“.İhlas Holding’in Kurucusu Enver Ören ile de dostluğunun olduğunu söyleyen Cengiz Yılmaz, ’’İhlas Holding şimdiki geldiği pozisyona boş yere gelmemiştir. Türkiye gazetesi elden ele dağıtılarak yayılan bir gazeteydi. Ben Türkiye Gazetesinin abonesiydim ve beğeni ile okurdum. Mücahit Ören alçakgönüllü kişiliği ile ön plana çıkan genç bir kardeşimiz. Ve genç olmasına rağmen çok iyi bir patron oldu, kendisini tebrik ediyorum’’ dedi.