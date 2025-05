Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Otel’de türkü geceleri başlıyor.Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, canlı müzik hizmeti ile misafirlerine unutulmaz geceler yaşatıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, misafirlerine hizmetin en güzelini sunmak amacıyla her çarşamba akşamı canlı müzik hizmeti sunduklarını ifade ederek, "Gün boyunca yoğun bir tempo yaşayan misafirlerimizin bu yorgunluklarını atmalarını sağlamak amacıyla türkü gecesi düzenledik. Her çarşamba akşamı yöresel ezgiler, unutulmaz türküler ve sıcacık bir atmosfer Elite World Van’da sizi bekliyor. The Grill Ocakbaşında düzenlediğimiz ’Van Türkü Gecesi’nde sevdiklerinizle birlikte keyifli anlara, müzikle harmanlanmış lezzetlere tanık olmanız için otelimize bekliyoruz. Detaylı bilgi ve rezervasyon için alanında uzman ve deneyimli ekibimize 0432 484 11 11 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz" dedi.