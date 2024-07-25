Elazığspor dış transfer çalışmaları kapsamında iki futbolcuyla cumartesi günü Elazığ’da masaya oturacak.Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Çimentaş Elazığspor, dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 3 oyuncuyla resmi sözleşme yapan bordo-beyazlı ekip, iki futbolcuyla daha prensip anlaşması sağladı ve Elazığ’a davet etti. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Çorum FK’da forma giyen tecrübeli ön libero Hakan Barış ile Adanaspor’dan kaleci Ferhat Kaplan ile anlaşmak üzere olan bordo-beyazlılar, iki oyuncuyla cumartesi günü Elazığ’da görüşecek ve anlaşma zemini arayacak. Hakan Barış geçtiğimiz sezon toplam 32 maçta forma giyerken, kaleci Ferhat Kaplan 22 maçta kale korudu.