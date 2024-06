Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yamaç paraşütü yapan şahıs, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek Hazar Gölü’ne düştü. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı can kurtaranın durumu havadayken fark etmesi ve paraşütün düştüğü bölgeye önceden gitmesi muhtemel bir faciayı önledi.Olay, dün 19.15 sularında Sivrice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hazar Baba dağından atlayış gerçekleştiren bir kişi, aniden değişen rüzgarın etkisiyle paraşüt kontrolünü kaybetti. Yamaç paraşütü, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle sürüklenerek iniş alanından uzaklaştı ve Hazar Gölüne düştü. İlçe merkezinde ve dağ yamaçlarında paraşüt düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Öte yandan, durumu ilk fark edenlerden Sivrice Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı cankurtaran, jet ski ile paraşütün düştüğü bölgeye önceden gitti. Paraşütün göle düşmesi sonrası can kurtaranın müdahalesi ile paraşüt pilotu kurtarılarak, bölgede hazır bekletilen sağlık çalışanlarına teslim edildi.Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yamaç paraşütünün rüzgarda savrulduğu an bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.