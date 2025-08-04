Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kuzen araç içinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, şüpheli şahıs belinden çıkardığı tabancayla Erol’a peş peşe ateş etti.Sağlık Ekipleri Olay Yerinde Ölümünü Tespit Etti

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, araç içindeki Ferdi Erol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sonrası jandarma ve cumhuriyet savcısı olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Erol’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Polise Teslim OlduOlayın ardından kaçmayan şüpheli şahsın, kendi isteğiyle polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.