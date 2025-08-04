8.Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Osman Kaya, “Bu masa artık memurun hakkını arayamıyorsa, biz o masaya talibiz!” diyerek mevcut temsilciliğin yetersiz kaldığını vurguladı.

“YEDİ KEZ OTURULAN MASA, YEDİ KEZ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ”

Genel Başkan Osman Kaya, geçmiş 7 toplu sözleşme dönemine dair sert eleştirilerde bulundu:

“Yedi kez bu masa kuruldu. Yedi kez aynı sonuç: Memura zam değil, sabır tavsiye edildi. Ne vergi dilimi adaleti sağlandı, ne sosyal yardımlar güncellendi, ne de büyükşehirlerde çalışan memurun yükü hafifletildi.”

Gerçekler ve Rakamlar:

Son bir yılda kira artışları %60’a yaklaştı, gıda fiyatları %35’in üzerinde seyretti.

Bir memur, yılın ortasında %20’lik vergi dilimiyle maaşının önemli kısmını devlete geri veriyor.

Bayramda emeklilere ikramiye verilirken, aynı kamu kurumunda çalışan memur bu haktan mahrum kalıyor.

Devlet Memurları Konfederasyonu’nun Talepleri:

1. Vergi Adaleti:

Tüm memurlar için gelir vergisi %15’e sabitlenmeli. Orta gelirli memur, yüksek vergi yükü altında ezilmemeli.

2. Bayram İkramiyesi:

Emeklilere verilen ikramiyeler, görevdeki memura da aynen uygulanmalı. Bu adım hem sosyal adalet hem de çalışan motivasyonu açısından elzemdir.

3. Aile Yardımı ve Sosyal Destekler:

• Eşi çalışmayan memura ödenen eş yardımı, asgari ücretin 1/3’üne yükseltilmeli.

• 10.000 TL aile yardımı, 5.000 TL çocuk yardımı, 20.000 TL doğum yardımı ve 40.000 TL ölüm yardımı uygulanmalı.

4. Yemek ve Barınma Hakkı:

• Tüm memurlara ücretsiz öğle yemeği sağlanmalı veya 22 günlük yemek bedeli maaşlara eklenmeli.

• Memurlar için “konut edindirme yardımı” tekrar devreye alınmalı, TOKİ önceliği kamu personeline verilmeli.

5. Ücret Artış Formülü:

• Ocak 2026: Enflasyon farkı + %30 zam + bir önceki yıl büyüme oranı

• Temmuz 2026: Enflasyon farkı + %25 zam uygulanmalı.

6. Tazminatlar ve Yan Ödemeler:

• 375 Sayılı KHK tamamen güncellenmeli.

• Ek özel hizmet tazminatları ve yan ödeme puanları %30 artırılmalı.

7. Gece Nöbet Ücretleri:

17:00 – 08:00 saatleri arasında çalışan personele nöbet ücretleri %50 artırımla ödenmeli.

8. Büyükşehir Tazminatı:

İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde görev yapan memura en az 15.188 TL Büyükşehir Tazminatı ödenmeli.

Osman Kaya’dan Yetkili Konfederasyonlara Mesaj:“Memura %11 zam, işçiye %24 zam yapıldı. Bu bile memurun sahipsiz bırakıldığını gösteriyor. Eğer siz hâlâ bu masada oturacaksanız, milyonlarca memur sizin ne söylediğinizi değil, neyi alamadığınızı takip ediyor.”

MASAYA TALİBİZ

Türkiye ekonomisi büyürken, memur daralıyor. Devlet Memurları Konfederasyonu olarak talebimiz net:

“GEÇİM DEĞİL, YAŞAM İSTİYORUZ!”

Bu ülkenin öğretmeni, hemşiresi, teknisyeni, zabıt katibi ve sağlıkçısı; kendi ülkesinde ev sahibi olamıyor, maaşı yetmiyor, çocuğuna harçlık veremiyor. Bu tablo değişmedikçe, biz bu masaya talibiz.