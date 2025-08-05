Yeni görevine başlayan Öksüz, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’ı makamında ziyaret etti.Başkan Alan, ziyarette yaptığı açıklamada İŞGEM’de taze bir kan değişimine ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Bu konuyla ilgili Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir istişare süreci yürüttük. Bu istişarelerin sonucunda, başarılı geçmişiyle tanıdığımız Sn. Türkalp Öksüz’ü Elazığ İŞGEM Müdürlüğü görevine uygun gördük. Kendisi, bankacılık geçmişinde birçok başarılı projeye imza atmış bir kardeşimizdir. İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren işletmelere ve girişimcilere büyük katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır.”

Başkan Alan, yeni görevinde Türkalp Öksüz’e başarılar dileyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben tekrar yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah İŞGEM’de çok güzel işlere birlikte imza atacağız.”

Yeni İŞGEM Müdürü Türkalp Öksüz ise Elazığ’daki girişimcilik ekosistemine katkı sunmak için tüm enerjisiyle çalışacağını ifade etti.