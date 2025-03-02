Elazığ Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri, Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi ve sanatçı Emrah Güneş konseriyle başladı.Elazığ Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenleyeceği etkinliklerle vatandaşlara, Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmaya devam edecek. Bu kapsamda Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün akşam gerçekleşen etkinlikte, Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı’nın muhteşem konseri ve sanatçı Emrah Güneş’in gerçekleştirdiği ilahi konseri ilgi gördü. Ramazan etkinlikleri çerçevesinde çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için hazırlanan oyun alanında minikler gönüllerince eğlenirken, ailelere çay ikramı çocuklara ise pamuklu şeker dağıtıldı.