Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, Güneyçevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 34 FNB 357 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı. Kazada, 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.