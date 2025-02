Elazığ’da bir genç kadın apart dairede ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kadının boynunda ve kolunda kesik olduğu öğrenilirken, şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.Olay, merkez Üniversite Mahallesi İmran Sokak’ta bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Ezgi Nur Bağca, yaklaşık 1 hafta önce apart daire kiraladı. Kiraladıktan sonra kadından 3 gündür haber alamayan ve göremeyen apart yetkilisi, kapı ziline bastı fakat açan olmadı. Penceresinin açık olduğunu gören yetkili, şüphelenerek durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Açık olan pencereden içeri giren ekipler, kadını yerde kanlar içinde yatarken gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının öldüğünü tespit etti. Yapılan ilk incelemede kadının boynunda ve kolunda kesikler olduğu öğrenildi.Cumhuriyet savcısının ve ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.