Elazığ merkezde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kar yağışına döneceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle şehir merkezimizde 6 Şubat günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. İlçelerimizde kaymakamlarımız durumu değerlendirerek ilçeleri ile ilgili kararları vereceklerdir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaklardır. Lütfen gününüzü kitap okuyarak ve 6 Şubat asrın felaketinin yıldönümü olduğunu düşünerek evlerinizde deprem tehlikesi hususunda risk olasılıklarını ebeveynlerinize hatırlatarak ve tedbir almalarını sağlayarak geçirin" ifadelerini kullandı.