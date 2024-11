Elazığ’da 8. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Harput Mahallesi’nde 2 bin adet fidan kent genelinde ise 23 bin 750 adet fidan toprakla buluşturuldu.Elazığ’da 8. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Harput Mahallesi yerleşkesinde bulunan araziye il protokolü, vatandaşlar, polis, jandarma ve öğrenciler ‘Geleceğe Nefes, İnsana Nefes’ etkinliği adı altında 2 bin 300 adet fidanı toprakla buluşturdu. Öte yandan kent genelinde bugün itibariyle 23 bin 750 adet fidanın dikileceği öğrenildi.‘Yanan her ağacın yerine 5 katı ağaç dikilmektedir’Geleceğin teminatı olan gençlerin ağaçlandırma faaliyetine gönülden iştirak ediyor olmalarından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Vali Numan Hatipoğlu, “Onların daha bilinçli ve güzel yarınlarda daha yeşil bir çevrede yetişmeleri en büyük temennimizdir. Bu çerçevede sadece Elazığ’da 1 milyon fidan toprakla buluştu. Son 20 yılda yaklaşık olarak her yıl 1 milyon fidanın illerimizde toprakla buluştuğunu biliyorum. Orman yangınları olan her alan muhakkak anayasa gereği ağaçlandırılmak zorundadır. Bu kapsamda gerekli çalışmaları orman teşkilatımız sürekli olarak devam ettirmektedir. Yanan her ağacın yerine 3 katı bazı yerlerde ise 5 katı ağaç dikilmektedir. Bu anlamda orman teşkilatımızı kutluyorum” dedi.‘Ormanlık alanımız, 201 bin 476 hektara ulaştı’Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı ise “Çağımızda yüz yüze kaldığımız küresel ısınma ve çölleşme tehlikelerine karşı alınan tedbirler kapsamında ülkemizde ağaç ve orman sevgisi geliştirmeye çalışıyoruz. Toplumun yüksek kesimlerine çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamaktır. Özellikle son dönemlerde artan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yılda ‘Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes’ temasıyla ülke genelinde 81 ilde milyonlarca fidan toprakla buluşturulacaktır. Bir tarafta 7’den 70’e toplumun toprak ve ağaç sevgisi hedeflenirken diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak ve yürüttüğümüz bu başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerimize çekmek amaçlanmaktadır. Yanan alanlar başta olmak üzere okullardan yol kenarlarına, kamusal alanlardan askeriyeye kadar ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyelli alanlarda gerçekleştirilecektir. Bugün etkinliğini gerçekleştirdiğimiz Harput alanında 2 bin 300 adet fidanı toprakla buluşturacağız. İlimiz genelinde ise 23 bin 750 adet fidan dikilecek olup, ilimizde yılsonuna kadar 1 milyon fidanın toprakla buluşması sağlanacaktır. Son yıllarda Elazığ’da bulunan hazine alanlarında yaptığımız fidan çalışmaları ile toplam 28 bin 200 hektar orman olarak tescil edilerek ormanlık alanımız 201 bin 476 hektara ulaşmıştır. İlimizde ki ormanlık alan, yüzde 19’dan yüzde 21,47 seviyesine gelmiştir” ifadelerini kullandı.Fidan etkinliğine Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.