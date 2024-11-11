Malatya’da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında 15 bin fidan toprakla buluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" temasıyla yapıldı.Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, Yeniköy Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yanında düzenlenen etkinliğe, Vali Seddar Yavuz, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Vali Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, ağaçlandırma faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) "Kıyamet kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin" hadisini hatırlatarak, yeşilin ve ormanın insan hayatındaki değerine dikkat çekti. Türkiye’nin orman varlıklarını arttırmak için çeşitli kurum ve kuruluşlarla seferber olduklarını belirten Yavuz, "Devletin olduğu yerde hiç kimse sahipsiz değildir" diyerek devletin ve milletin el birliğiyle büyük projelerle şehri ihya etme gayreti içinde olduklarını söyledi. Ayrıca, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerine karşı ağaçların önemine dikkat çekti.Fidan dikimi, protokol üyeleri ve öğrencilere ait fidanların toprağa verilmesiyle sona erdi. Yavuz, etkinlikte, katılımcılara yeşile ve ormana sahip çıkma çağrısında bulundu ve geleceğe nefes olacak ağaçların Malatya’ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.