Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 12 adet ruhsatsız silah ve 30 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Yazıkonak Beldesi Yenibağlar Mahallesi’nde ikamet eden Ç.G. ve M.Y.’nin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet tabanca fişeği, 32 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kılıç ve 30 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.