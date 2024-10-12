Elazığspor’u kamp yaptığı otelde ziyaret eden Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, futbolculara galibiyet primi sözü verdi.Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 68 Aksarayspor ile oynayacağı maç öncesinde Elazığsporlu futbolcuları kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Elazığspor’un son haftalarda çok güzel maçlar çıkardığını ve önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Başkan Alan, takımdaki birlik ve beraberlik ruhunun da üst seviyede olduğunu görmekten mutlu olduklarını dile getirdi.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın oynanacak Aksaray maçını Elazığspor’un kazanacağına inandığını ifade eden Başkan Alan, şahsi olarak futbolculara 250 bin TL galibiyet primi vereceğini duyurdu.Başkan Alan’ın bu tavrının Aksaray maçı için önemli bir motivasyon olacağını ve galibiyet getireceğini ifade eden Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Fethi Yılmaz da Başkan Alan’a bu jestinden dolayı teşekkür etti.