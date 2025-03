Elazığ Belediyesi Ramazan Etkinlikleri kapsamında, çocuklara yönelik Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde her akşam 19.00 ile 22.30 saatleri arasında, "Ramazan Çocuklarla Daha Güzel" sloganı ile eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.Elazığ Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocukların da doyasıya yaşayabilmesi için her akşam etkinlik düzenliyor. "Ramazan Çocuklarla Daha Güzel" sloganıyla gerçekleştirilen programlar kapsamında minikler, birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle neşeli vakit geçiriyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde her akşam 19.00 ile 22.30 saatleri arasında devam eden etkinliklerde çocuklar, Nasrettin Hoca, kukla gösterisi ve Meddah anlatımlarının yanı sıra şişme oyun parkında gönüllerince eğleniyor. Minikler, masa tenisi ve langırt turnuvalarıyla da eğlenerek spor yapmanın tadını çıkartırken, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Elazığ Belediyesi tarafından çocuklara pamuk şeker dağıtılırken, aileler için ise her akşam sıcak çay ikramı gerçekleştiriliyor.