Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Dar’ül Hazen tasavvuf ekibi sahne alacak.Elazığ Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri ile yaşatmaya devam ediyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılan ve tasavvuf gruplarının Elazığlılar ile buluştuğu etkinliklerde bu kez Dar’ül Hazen tasavvuf topluluğu sahne alacak. Program, 7 Mart Cuma akşamı saat 20.30’da başlayacak.Öte yandan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde her akşam çocuklar için meddah gösterileri yapılmaya devam ediyor. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ramazan ayı süresince gerçekleşecek etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.