Van’ın Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren 9 Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından açılan kurslara katılan kadınların yaklaşık bir yıl boyunca büyük bir emek harcayarak yaptıkları el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.Edremit Sahil Aile Destek Merkezi’nde düzenlenen sergide, kadınların yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı ürünler ve çeşitli süs eşyaları sergilendi. Serginin açılışına Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, kurum müdürleri, ADEM koordinatörleri ve kursiyerler katıldı.Kurslarla ilgili bilgi veren Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Aile Destek Merkezleri (ADEM) Koordinatörü Güney Erişir, “Edremit Kaymakamlığı SYDV’ye bağlı 9 Aile Destek Merkezi’miz var. ADEM’lerimizde toplam 224 kursumuz var. Her kursumuzda yaklaşık 12 ile 24 arası öğrencimiz var. Toplam 2 bin 500 öğrencimiz bulunmaktadır. Her ADEM’imize kendine has kendine özel kurslarımız var. Aile Destek Merkezlerimizin olmazsa olmaz başta kreş, okuma yazma kursu, hazır giyim, trikotaj, el sanatları, resim, müzik, tarzını güzel sanatlar kuşlarımız var. Her Aile Destek Merkezimizde 3294 sayılı yasaya uygun olarak fakir, mağdur, muhtaç ailelerimizdeki kadınlarımız, el emeği göz nuru ürünleri üreterekten kendi ailesine ve geçimine fayda sağlamakta. Ayrıca bir istihdam oluşturmakta. Aile Destek Merkezlerindeki kurslarımızda aldığı eğitimlerle sertifikalar alıp daha sonrasında kendi işletmelerini açabilmekte. Kendileri ayrıca usta öğreticilik belgelerini alarak devamında kendi kurslarını açabilmektedir. Be şekilde hem istihdama fayda sağlamakta hemde ailelerini geçindirmekte” dedi.“Kadınlarımızın bu kurslara gelip rahatlamaları bizim için çok çok kıymetli”Edremit Kaymakamlığı SYDV Köyiçi Aile Destek Merkezi Koordinatörü Gülçin Güngör, “Merkezimiz bünyesinde 20 kursumuz ve 300’e yakın öğrencimiz bulunmaktadır. Biz bayanlarımıza kadınlarımıza unutulmuş olan sanatları öğretmeye çalışıyoruz. Kilim kursu gibi, sepet kursu gibi, bunun yanında el sanatları okuma yazma gibi kurslarımız var. Bayanlarımızın ailelerinin içerisinde olan sıkıntıları bir nebze unutmaları için ya da bizim verdiğimiz eğitimlerle, seminerlerle çocuklarına bir şeyler katabilmeleri çok önemli bizim nezdimizde. Onun için bu kurslara kadınlarımızın gelip rahatlamaları bizim için çok çok kıymetli. Kendi ekonomik özgürlüklerine kavuşmaları çok faydalı. Kendi ettiklerinin karşılıklarını aldıkları zaman çocuklarına, hane halkına ve kendilerine olan özgüvenleri artığı için bir birey olarak ayakta durmaktadırlar. Bu bizim ve Kaymakamımız Yücel Erdem için çok kıymetli. Bu kursları bu imkanları bize verdikleri için kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Biz bir aile olarak çalışmaktayız. 9 Aile Destek Merkezi koordinatörlüğü olarak biz el ele gönül gönüle bu Edremit sahilinde sergimizi açtık. Çok güzel ürünlerimiz var. Gelmek isteyenler olursa kadınlarımızın el emeği göz nuru yaptıkları ürünleri yerinde görmelerini ve kurslarımıza katılmalarını öneriyorum” dedi.“Eğer biz bir toplumu değiştirmek istiyorsak önce annelere dokunmamız lazım”Edremit Kaymakamlığı SYDV Süphan Kültür ADEM Koordinatörü Zahide Yılmaz, “Aile Destek Merkezi bünyesinde 30 kursumuz ve 440 öğrencimiz mevcuttur. Burada amacımız ataerkil bir toplumunda yaşayan bayanlarımızı, gençlerimizi orada bir meslek sahibi edinmektir. Sosyo ve kültürel bir ortam oluşturmaktır. Nitekim hali hazırda gördüğümüzde biz buna başarmış olarak görüyoruz. Üniversiteye hazırladığımız gençlerimiz var. Müzik dalında, resim kursu dalında. Mesleki eğitimlerde de el sanatlarında olsun, hazır giyim olsun, deri işlem kursu olsun, efoksi kurslarımız olsun, okuma yazma kurslarımız olsun, yiyecek içecek de aşçılık pastacılık kurslarımız olsun, tiyatro kurslarımız bunların hepsi mevcuttur. El sanatlarında ki bayanlarımız özgüven ve kendi ayaklarından durma ve kendinin de bir birey olarak görmek şansını bulmaktadır. Aslında kısacası dünden yarına kültür aktarımı yapıyoruz diyebiliriz. Bizim burada amacımız eğer biz bir toplumu değiştirmek istiyorsak önce annelere dokunmamız lazım. Bizim de burada yaptığımız annelere dokunmaktır. Biz anneye dokunduğumuz zaman annede çocuğuna dokunmuş oluyor ve çocuğa dokunduğumuz zaman bir toplumu değiştirmiş oluyor. Bir topluma eğitim vermek istiyorsak annelerimizden başlamamız lazım. Biz de burada annelerimizin kendilerinin bir birey olduklarını, ayaklarının üzerinde durabildiklerini ve kendinin farkına varmasına katkı sağlamaktayız” diye konuştu.