Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde düzenlenecek ‘Dünya Kahvaltı Günü’ etkinliği, 1 Haziran’da Muradiye Şelalesi’nde gerçekleştirilecek.Etkinlikle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 2020’de sosyal medya üzerinden başlattıkları süreçte, inanılmaz bir ilgi ve alaka ile karşılaştıklarını belirtti. Dünya Kahvaltı Günü’nün, dünyanın her tarafında kutlanması için çalışma başlattıklarını vurgulayan Takva, "Hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde girişimlerimiz oldu. Bu gerçekten çok iyi bir çalışma oldu ve buradaki özellikle coğrafik işaretli yerel ürünler başta olmak üzere endemik floramızın dünyada bir pazara girmesi, buna katma değer bir ürün haline gelmesi, ticarileşmesi konusunda iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Her yıl da büyüyerek devam ediyor" dedi.Dünya Kahvaltı Günü’nün UNESCO’nun Kültürel Miras listesinde yer aldığını aktaran Takva, "Dünya Kahvaltı Günü, dünyanın bütün temsilciliklerinde, Türkiye’ye ait hem büyük elçiliklerde hem konsolosluklarda kutlanıyor. Son 3 yıldır Dünya Kahvaltı Günü, artık dünyanın her tarafında yoğun bir katılımla kutlanıyor. Tabi bu işin merkezi, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van şehridir. Kahvaltı Van ile özdeşleşti, markalaştı, kayıt altına alındı ve ürünler tescillendi" ifadelerini kullandı.Dünya Kahvaltı Günü etkinliğinin 1 Haziran Pazar günü Muradiye Şelalesi’nde gerçekleşeceğinin altını çizen Başkan Takva, "Herkes kahvaltısını alıp özellikle dış mekan tercihiyle ya da evlerinde yapacak. Bu Vanlıların işi, bu dünyada kimsenin yapacağı bir şey değil. Bu çılgınlığı; bu şehir, 2014 yılında 1 Haziran’da yapmış olduğu Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girme başarısını katlayarak sürdürecek. Her yıl tarihi ve coğrafik bir güzelliğimizin olduğu bir yerde yapacağız. Geçen yıl Erciş balık bendinde hem balık göçüne dikkat çekmek hem de Erciş Kaymakamlığının talebi ve destekleriyle orada yapmıştık. Bu yıl da Muradiye Şelalesi’nde yapacağız. Etkiliğimize İskenderun, Silifke, Gemlik ve Karacabey Ticaret ve Sanayi Odaları katılım sağlayacak. Tüm Van halkı, kendi kahvaltısını hazırlayarak bize eşlik edebilirler ya da kendi imkanlarıyla tercih ettiği bir mekanda yapabilirler. Talebimiz sadece halkımızın kahvaltıyı sosyal medyalarında paylaşmalarıdır. Ben bu duygu ve düşüncelerle başta UNESCO olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve birliğimize teşekkür ediyorum. Dünyada herkes kahvaltı yapıyor ama Van o gün mutlaka sofrasını kurmalı ve bunu paylaşmalı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.Van TSO yönetim kurulunun Irak Kürdistan Bölgesine düzenlediği ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Başkan Takva, toplantıda ayrıca Van Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan ‘Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ ile ilgili bilgilendirmede bulundu.Toplantı soru cevap ile sona erdi.