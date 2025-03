Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde eğitim gören down sendromlu öğrenciler Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik’i ziyaret etti.‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ dolayısıyla Adilcevaz Şehit Polis Mahmut İkibeş Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören down sendromlu öğrenciler, okul idarecileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz ile birlikte Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik’i makamında ziyaret etti.Kaymakam Özçelik, kendisini ziyarete gelen öğrencilerle yakından ilgilenerek onların mutluluğunu paylaştı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özçelik, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederken, öğrenciler de kendi hazırladıkları hediyeleri Kaymakam Özçelik’e sundular.