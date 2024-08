Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait şantiyede 750 adet teleskobik demir direği çaldıktan sonra sattıkları belirlenen iki zanlı yakalandı.Akçadağ ilçesi Tataruşağı Mahallesi’nde 14 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen olayda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait köy evleri inşaat sahasında 750 adet teleskobik demir direği çalındı. Durumun fark edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatılırken, yapılan çalışmalarda konuyu gerçekleştiren iki zanlının kimlikleri belirlendi.Çaldıkları malzemeleri Gaziantep’e götürerek sattıkları tespit edilen O.K ile E.T. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.T adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, O.K ise süresiz ev hapsi cezasına çarptırıldı.