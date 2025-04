Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 31 Mart 2024 seçimleri sonrası göreve başladığı 1. yılını değerlendirerek, vaat ettikleri projelerin büyük kısmını hayata geçirdiklerini belirtti ve ilçeyi daha modern bir hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Darende Belediye Başkanlığı’na seçilen Alican Bozkurt, görevdeki ilk yılının ardından yaptığı açıklamada, ilçeye hizmet eden önceki belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve belediye personeline teşekkür etti.Başkan Bozkurt, göreve başladığı günden itibaren parti ve insan ayrımı gözetmeksizin hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, bu anlayışı sürdüreceğini vurguladı. Vaat ettikleri projelerin büyük bir kısmının birinci yıl içinde hayata geçtiğini ifade eden Bozkurt, "Sağlamcı ve gerçekçi vizyon prensibimiz, hayallerimizi gerçekleştirmemizde bize daha faydalı oldu. Darende’yi daha modern bir ilçe haline getirme hedefimiz devam ediyor" dedi.Başkan Bozkurt, açıklamasında Darende’nin her köşesine sevdalandıklarını belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde bir yılı daha geride bıraktık. Hep birlikte güldük, hep birlikte dertlendik, ancak birlikte ayağa kalktık. Canla başla, heyecanla ve gönülden çalışarak güzel bir yıl geçirdik" ifadelerini kullandı.Alican Bozkurt, seçim sürecinde kendisine destek olan vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, "Darende’nin Şehr-i Emini olarak beni yetkilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sandığa giderek güzel bir demokrasi örneği gösteren her bir vatandaşımıza içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Seçim sürecinde çaldığımız her kapıda gösterdiğiniz sevgi ve teveccüh için minnettarım" dedi.