Van’da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali’nin lansman toplantısı yapıldı.Van Ticaret ve Sanayi Odasında (Van TSO) düzenlenen lasnman toplantısına Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, paydaş kurum yöneticileri ve turizmciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, festivallerin şehirler için önemli etkinlikler olduğuna dikkat çekti. Gültekin, "Birincisi festivaller; şehirdeki insanları hem birbiriyle hem bölge illeriyle veya ülkenin diğer illeriyle hatta uluslararası festivallerde, diğer ülke vatandaşlarıyla bir araya getiren, kaynaşmalarını sağlayan, ekonomik ve kültürel geçişkenliklerin olduğu etkinliklerdir. İkincisi, festivaller turizmi ciddi anlamda besler ve dolayısıyla kentin ekonomisine ciddi katkı sağlar. Üçüncüsü, festivaller şehrin doğal güzelliklerini, tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliklerini hem yansıtır hem de bu öğeleri besler. Ben festivalin bu boyutunu çok önemsiyorum. Diğer boyutlarda çok önemli ama önemli olan bir şehrin doğal güzelliklerini, tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerini doğru şekilde festivaller aracılığıyla hem kendi insanına hem de bölge insanına yansıtabilmektir" dedi.Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin’in slayt gösterisi eşliğindeki sunumunun ardından konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise Anadolu’da ilk açan bademlerin olduğu coğrafyada yaşadıklarını aktararak, "1750 rakımda erken badem çiçeğinin açılmasının mitolojik bir karşılığı var. Dünyaca ünlü bir adamız var ve o adada badem çiçekleri kısa da olsa belli bir dönemde dünyaya bir görsel şölen oluşturuyor. Bizlerde Van Valiliği öncülüğünde, diğer paydaşlarımızla birlikte bunu dünyaya tanıtmaya ve farkındalığı üst düzeye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu yıl 19-20 Nisan’da gerçekleşecek olan Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan ve lansman toplantısının odamızda gerçekleştiriliyor olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.Toplantı soru ve cevap bölümü ile sona erdi.