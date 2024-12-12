Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Turan’ın çabalarıyla Dadaşlar diyarında oynanması kararlaştırılan UEFA Türkiye-Polonya Avrupa Şampiyonası Salon Futbolu Milli için geri sayım başladı. Milli heyecan 17 Aralık 2024 Salı günü saat 16.00’da ETÜ Spor Salonu’nda oynanacak.TFF UEFA Antrenör Lisans Eğitimcisi Kemal Coşkun’un tavsiyesi üzerine harekete geçen ETÜ Spor Koordinatörü Doç. Dr. Murat Turan’ın girişimleri sonucu UEFA Türkiye-Polonya Salon Futbolu Milli Maçı Erzurum’a verilmişti.Milli heyecan 17 Aralık 2024 Salı günü ETÜ Spor Salonu’nda yaşanacak. ETÜ Spor Salonu tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası Salon Futbolu Maçına ev sahipliği yaparken, Dadaşlar da milli takımı şimdiden sabırsızlıkla bekliyor.Milli heyecan 17 Aralık’ta yaşanacakFutsal A Milli Takımının 17 Aralık Salı günü Erzurum’da Polonya ile oynayacağı 2026 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri birinci maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, Erzurum’da toplandı.Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Grubun diğer maçında Slovakya ile Moldova 13 Aralık Cuma günü Bratislava’da karşı karşıya gelecek.Futsal A Millî Takımımızın Polonya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:Kaleciler: Erkan Çınar (İstanbul Şişli SK), Alpay Yüzgeç (Heracles Futsal), Galip Kaan Zorba (Muğla Ortaköy SK)Savunma: Abdurrahman Zencirkıran (ZVG Cagemax Futsal), Gök Deniz Kahveci (Groenester), Burak Uğurlu (Bingöl Gençlik SK), Muhammed Yusuf Aygün (İstanbul Şişli SK), Oğuz Kaan Ünal (İstanbul Şişli SK)Kanat: Kamil Can Akparlak (Bingöl Gençlik SK), Erdem Kuş (RWDM), Melih Kaan Özkul (Alagöz Holding Iğdır FK), Hasan Fehmi Ekmen (Vangölü Sportif Faaliyetler FK), Cebrail Koç (RAMS Başakşehir FK), Ensar Buğra Tivsiz (Onvo Antalyaspor)Forvet: Ramazan Bildirici (İstanbul Şişli SK), Kahan Özcan (VNS United Futsal),Teknik Direktör: Murat KayaTuran’dan davet varAynı zamanda ETÜ Spor Kulübü Kurucu üyesi ve Asbaşkanı olan Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Turan, şimdiden tüm sporseverleri Salı günü oynanacak olan Milli maça davet etti.Doç. Dr. Turan, “Bu süreçte bize destek veren ve bu organizasyonun alınmasına katkıları olan Valimiz Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e, ETÜ Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak’a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur’a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez’e, Erzurumspor FK Başkanımız Ahmet Dal’a TFF Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu’na, TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Kemal Coşkun’a ve TFF Bölge Antrenörü Yunus Emre Öztürk’e teşekkür ediyorum” dedi.Erzurum adına önemli bir sportif olayı başarmanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Doç. Dr. Murat Turan, Milli maçı Erzurum’a verdiği için Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine de müteşekkir olduklarını ifade etti.