Elazığ’da çocukları olmayan çift, evlat hasretini koruyucu aile modeli ile dindirdi. Evlerine huzur ve mutluluk geldiğini dile getiren Emra Şahin, ’’Kızım bana dünyada cenneti yaşattı’’ dedi.

Elazığ’da 10 yıldır evli olan Bülent ve Emra Şahin çifti, koruyucu aile olmak istedi. Bunun üzerine çift, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurdu. Yapılan araştırmalar sonucunda başvuruları olumlu sonuçlanan çift, koruyucu aile oldu. Evlat hasretlerini koruyucu modeli ile dindiren ailenin tek hedefi çocuklarını geleceğe hazırlamak. Evlerine mutluluk ve huzur geldiğini dile getiren anne Emra Şahin, ’’Kızım bana bu dünyada cenneti yaşattı” dedi. Tüm geleceğini kızı için ayarladığını aktaran Şahin, herkese tavsiye ettiğini söyledi. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı bağlı Koruyucu Aile Biriminde görevli personellerde 30 Haziran Koruyucu Aile Günü çerçevesinde aileyi ziyaret etti. Anne ile sohbet eden görevliler çocukla oyunlar oynadı.



“Şu an çok mutluyuz”

10 yıldır evli olduğunu dile getiren Anne Emra Şahin, “Çocuğum olmuyordu ama bir evladımın olmasını çok istiyordum. Baktık olmuyor, en sonda evlat edinme birimine başvurduk ve onu bekledik. Sonra koruyucu aileye de başvurdum. Hangisi çıkarda yeter ki bir evladım olsun, istedim. 7 ay sonra çok şükür çıktı. Şu an çok mutluyuz. Herkese de tavsiye ediyorum. Çocukları olmayan akraba ve arkadaşlarıma her gördükçe tavsiye ediyorum. Onlara kızımı gösteriyorum. Çok güzel bir mutluluk. Çevreden çok tavsiye ettiler ben de başvurdum. İyi ki de başvurmuşum” diye konuştu.



“Kızım bana bu dünyada cenneti yaşattı”

Hayatlarında çok şeyin değiştiğini dile getiren Şahin, “Hayatımızda çok şey değişti. Eve mutluluk geldi, bir çocuk sesi geldi ve huzur geldi. Eşimle her şey daha güzel oldu diyebilirim. Bu mutluluğu anlatamıyorum. O kadar şey değişti ki, her sabah kızım için uyanıyorum. Bütün geleceğimi artık kızım için ayarlıyorum. Kızım bana bu dünyada cenneti yaşattı. Keşke daha önce başvursaydım. Eşim pek taraftar değildi. Almak için çok mücadele ettim. Ama eşim sonrasında o kadar pişman oldu ki keşke senin dediğin dönem alsaydık dedi. Ama hayırlısı böyleymiş. Yine de çok mutluyum. Kızım genelde babayı çok seviyor” şeklinde konuştu.



“Koruyucu aile hizmeti Elazığ’da 27 aile, 36 çocuğumuz olarak devam etmektedir”

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Koruyucu Aile Biriminde görevli psikolog Fulya Tutak, ’’30 Haziran Koruyucu Günü kapsamında farkındalığın artması, koruyucu aile hizmetinden herkesin bilgisinin olması için buradayız. Hem ailemizi görmek hem de çocuğumuzla vakit geçirmek için bugün buradayız. Koruyucu aile hizmeti Elazığ’da 27 aile, 36 çocuğumuz olarak devam etmektedir. Bizim amacımız aile sayımızı arttırmak, daha çok çocuğun ailesi olmasına vesile olabilmektir” ifadelerini kullandı.