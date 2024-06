Ağrı’da “Çileğe Dokunuş Projesi” ile toprakta hayat bulan çilekler, çiftçiye gelir sektöre alternatif oldu. 1 yılda 400 ton verim elde edildi.Ağrı’da ilk defa çilek yetiştiriciliği noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ağrı Valiliği tarafından çiftçilerin gelirlerini arttırmak ve bölgedeki tarımsal üretimi çeşitlendirmek için 2021 yılında yüzde 90 hibe desteğiyle 72 üreticiye finanse edilen “Çileğe Dokunuş Projesi” ile geçen yıl 200 ton çilek toplanmıştı. Çilekte verimin alınması ve yoğun talep üzerine yeniden projelendirilen “Çileğe Dokunuş Projesi” ile bu defa yüzde 90 hibe ve yüzde 10 çiftçi katkısıyla toplamda 170 çiftçiye 100 dekar çilek bahçesi kuruldu. Bu desteklerle üretim yapan çiftçiler, 1 yılda 400 ton verim elde etti.“Çilekten bu yıl 400 ton verim bekliyoruz”Ağrı’da başlayan çilek hasadına çiftçilerle beraber katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı’nın tarım ve hayvancılık anlamında ön planda olduğunu ve çiftçiye verilen desteklerle yetişmez denilen bir çok meyve sebzemin toprakta hayat bulduğunu ifade ederek, “Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber Serhat şehrimizde, Türkiye’nin en yüksek şehirlerinden bir tanesinde, tarım şehrinde, hayvancılık şehrinde çiftçilerimizin el emekleri, alın terlerinin karşılığını alabilecekleri hasat sezonuna başlamış bulunuyoruz. Bugün de çilek hasadındayız. Ağrı’mız bir tarım kenti. Çok güzel, verimli ovaları var. Hububat, şeker pancarı, son zamanlarda ayçiçeği, patates, fasulye, yem bitkileri gibi ürünlerde çok büyük verim ve ekim alanları olmasına karşılık bizler valilik olarak bakanlıklarımızın destekleriyle, İl Özel İdare’mizin katkılarıyla tarımla uğraşan, geçimini, tarımla elde eden çiftçilerimizin hem verimlerini arttırmak hem ürün çeşitlerini arttırmak adına değişik projeler hayata geçiriyoruz. Hem modern tarım teknikleri hem ürün verimini arttırmak bakımından geçtiğimiz günlerde sizler de şahit olduğunuz sadece çilek değil aynı zamanda meyveciliği geliştirmek adına çiftçilerimize meyve fidanları dağıttık. Yine sebzeciliği geliştirmek adına, sebze fidanları dağıttık. Çilek yetiştiriciliği konusunda Ağrı’da yetişmesi zor deniliyor ama çiftçilerimiz bizim de desteklerimizle, bizim yaptığımız projeye sahip çıkarak hem aromasıyla hem verimiyle Ağrı’da olabileceğini hem bize, hem hemşehrilerimize, hem tüm Türkiye’ye ispat etmiş oldular. “Çileğe Dokunuş Projesi” diyoruz biz bu projemizin adına. Yaklaşık üç yıl önce Ağrı’da başlamış. 170 çiftçimize toplam 100 dekar olmak üzere yüzde 90’ı devletimiz tarafından yüzde 10’uda çiftçi katkısıyla olacak şekilde hayata geçirilmiş ve gün geçtikçe de her yıl hem ekim alanları hem ürün noktasında artarak devam ediyor. Bu yıl yine bir dekara 4 ton olmak üzere toplam 100 dekar gibi bir ekili çilek arazimiz var Ağrı’mızda. 400 ton gibi verim bekliyoruz. Piyasa şartlarındaki fiyatını dikkate aldığımız zaman buradan çiftçilerimizin 16 milyon liralık gibi bir gelir elde etmesini bekliyoruz. Bu Ağrı ölçeğinde hakikaten iyi bir rakam. Çiftçilerimiz gerçekten son zamanlarda hem kendileri hem bizlerin yaptığı projelere sahip çıkmak, onları sahiplenmek ve geliştirmek adına hakikaten çok büyük bir gayret içerisindeler. Bizler de onların hem başta da ifade ettiğim gibi alın terlerinin emeklerinin karşılığını alabilmeleri bakımından her alanda gerek danışmanlık ücreti, gerek modern tarım yapmaları konusundaki alet, ekipman, gerek fide desteği her alanda gerek sulama olsun, onları desteklemeye devam edeceğiz. Onlar üretmeye devam etsinler. Biz onların her zaman yanlarında olacağız. Araziye çıktığımız zamanlarda da görüyoruz, gayet mutlular. Hep daha iyisini, daha fazlasını talep ediyorlar. Bizler de onların bu taleplerine karşılık vermek için bu tür projelerimizi çeşitlendirerek, arttırarak devam ettirme gayreti içerisindeyiz“ dedi.“Meyve yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak adına projelerimize devam edeceğiz”Çiftçilerin “Çileğe Dokunuş Projesi” ile topraktan aldığı verimi gördükten sonra taleplerin arttığını vurgulayan Vali Koç, “Bu çilek olabilirliğini gördükten sonra talep arttı. Bunun alanlarını genişletmek açısından meyvecilik özelliklere elma, armut, vişne, kiraz gibi meyvelerin ilimizde iyi olabileceğini, iyi olduğunu daha önceki örnek bahçelerimizle gördük ve bunu yaygınlaştırmak adına bu tür projelere devam edeceğiz. Bu vesileyle ben Ağrı tüm çiftçilerimize kazasız belasız emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir hasat sezonu diliyorum” ifadelerine yer verdi.Son zamanlarda Türkiye gündeminde yer alan anız yangınları noktasından da çiftçilerin duyarlı olması gerektiğini belirten Vali Mustafa Koç, “Ben buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yaklaşık 1 ay içerisinde hububat hasadı başlayacak. Son zamanlarda ne yazık ki anız yangınları ülkemizin gündeminde. Acı olaylar da yaşadık. Can kayıpları yaşadık. Mal kayıpları yaşadık. Allah rahmet eylesin diyorum ben ölenlere. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Benzer hadiselerin yaşanmaması adına biliyoruz ki anız yapmak toprağın ekolojik yapısını, doğanın dengesini bozan, verimini düşüren bir husus olduğu için çiftçilerimizi bu konuda duyarlı ve hassas olmaya da davet ediyoruz. Ben tekraren kendilerine kazasız, belasız, hayırlı, bereketli bir hasat sezonunu diliyorum” şeklinde konuştu.