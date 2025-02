Ardahan’ın doğal ve turistik zenginliklerinin uluslararası tanıtımı amacıyla ’9’uncu Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali’ düzenlendi. Festival kapsamında buz tutan göl üzerinde yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.50 santimetre buz üzerinde gerçekleştirilen ’9’uncu Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali’nde atlı kızak, rahvan at yarışları, atlı okçuluk yarışı, cirit, buz pateni, kayak yarışları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.Renkli görüntülerin sahne olduğu yarışlarda rakipler birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı. Çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüller verildi.Belediye sosyal tesisleri mevkisinde yapılan festivalde konuşan Vali Hayrettin Çiçek, "Memleketine akın akın gelen Çıldırlılar, bu yıl 9.’sunu icra ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinliklerle Türk kültürünü, örfünü töresini yaşatıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından folklor ekibi gösterisi ve Van Ulu Pamir Gökbörü gösterisiyle kayaklı koşu, rahvan at, dörtnal at, atlı kızak, güreş gösterisi ve atletizm yarışmaları ilgi gördü.Festivalde, eskimo usulü balık ağını Vali Hayrettin Çiçek ve protokol üyeleri çekti.Ardahan Valiliği, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi katkılarıyla bu yıl 9’uncusu düzenlenen ’Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali’ne Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti milletvekilleri Kaan Koç, Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, çevre il ve ilçelerin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.