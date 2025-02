Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Tasarruf artacak, verim gelecek. Çiftçinin elektrik ve sulama maliyetlerini sudan ucuz hale getireceğiz. Size suyu sudan ucuza vereceğiz, elektrik parasını mahsulden ve faizsiz olarak tahsil edeceğiz" dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak için Erzincan’a geldi. Müftülük Konferans Salonu’nda halk buluşmasına katılan Başkan Özel, Erzincanlılara hitap ederek, "AK Parti iktidarı, 22 yıl boyunca Erzincan’a yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, milletvekilleriyle, başbakanıyla, Erzincan’da ne yaptıysa geride kalmış. İyi yaptıkları her şeye minnet duyarız, tebrik ederiz. Ancak bugün Erzincan’daki yokluğun, yoksulluğun, çaresizliğin bırakın umudu olmak, onların iktidarda kaldığı her gün, insanların biraz daha umutlarını kaybettiği gün olmaktadır" şeklinde konuştu.Konuşmasının devamında "Birilerinin sandığı gibi CHP, sadece muhalefet eden, itiraz eden, doğruya da yanlış diyen, yanlışa da yanlış diyen bir parti değildir" diyen Başkan Özel’e vatandaşlar tepki gösterdi. Salonda bağıran bir vatandaş "İl başkanlarınız çalışmıyor" şeklinde Özel’e seslendi. Kısa bir duraksamanın ardından Özel konuşmasına devam etti.Özel, "Size söz veriyorum. Bir sürecin içindeyiz. Erken seçim talebimiz var. Adayımızı belirliyoruz. Ön seçim tarihimiz belli. Tüm hazırlıklarımız tamam. O sandığı sizin önünüze getireceğiz. Onu getirdiğimiz gün, bakan evlatlarının devri bitecek. Vatan evlatlarının devri başlayacak" dedi.Özel, "Geçen sene asgari ücret 17 bin 2 liraydı. Kilosu 200 lira olan tulum peynirinden, asgari ücretli bütün maaşıyla Erzincan tulum peyniri alsa 85 kilo alabiliyordu. Bu sene asgari ücreti 22 bin lira yaptı, Erzincan tulumu 400 lira olmuş. Bu sene 55 kilo alabiliyor. Asgari ücret, geçen sene 85 kilo tulum peyniri alırken, bu sene 55 kiloya düştü. Her asgari ücretliden 30 kilo tulum peynirini çeşitli hesaplarla ve ‘Gerçek enflasyon değil beklenti enflasyon’ deyip düşük zam vererek çaldınız. Nerede bu 30 kilo tulum peyniri?" ifadelerine yer verdi.Murat Kurum’a da eleştiren Özel, "Murat Kurum da çıkmış, ‘Bizim yaptığımız evin maketini yapamaz CHP’ diye, CHP ile dalga geçiyor. Geçen günlerde Adıyaman Belediye Başkanımı sevgili Abdurrahman Tutdere’den, onun hikayesi siyasi bir hikaye değil insani bir hikaye. ‘Adıyaman’da hayat normale döndü’ demişti bir Bakan. Ulaştırma Bakanı’nın yakasına herkesin gözü önünde yapışıp, ‘Bunu yapamazsın. Yardımlar kesilir. İnsanlar perişan olur’ diye silkelemişti onu. Murat Kurum, herhalde biri de onu silkeledi ki bana cevap vermiş, ‘Ben değildim o, doğru değil’ diye. ‘Sensin’ demedik. O Bakan şimdi bakan değil. O günün Ulaştırma Bakanı" diye konuştu.Erzincan’a yapacakları hizmetleri vatandaşlara aktaran Özel, şunları söyledi:"Pancarınız yok pahasına gitmeyecek, şeker fabrikanızı canlandıracağız. Pancar üreticisini destekleyeceğiz. Tarımsal sulama sorununu çözeceğiz. Tasarruf artacak, verim gelecek. Çiftçinin elektrik ve sulama maliyetlerini sudan ucuz hale getireceğiz. Size suyu sudan ucuza vereceğiz, elektrik parasını mahsulden ve faizsiz olarak tahsil edeceğiz. Çiftçiye, ÖTV’siz mazotu vereceğiz. Besiciye, Et ve Süt Kurumu üzerinden alım garantisi vereceğiz. Köyde tarım yapan genç ve kadınların SGK primlerini devlet ödeyecek. Hazine arazilerini ranta değil, çiftçiye açacağız. Tulum peynirini, cimin üzümünü, Kemah tuzunu, Erzincan balını ve dutunu, Çayırlı’nın fasulyesini birer marka yapacak ve kıymetli markaları Türkiye’ye değil, dünyaya tanıtacağız, Erzincan’ın yüzünü güldüreceğiz. Bu gençler ‘Özgür gelecek’ diye bağırıyor. Özgür nasıl gelecek? Hayır, hızlı trene binip gelecek hızlı trene binip. Biz yapacağız. Erzincan’ı Trabzon’a demiryolu ile bağlayacağız. Hızlı treni getireceğiz. Ergan Dağı’nı Türkiye’nin en bilinen, en çok tercih edilen kış spor merkezi haline getireceğiz. Ergan Dağı’na Kış Olimpiyatları getireceğiz, buraya dünyayı getireceğiz. İktidar neyi yıktıysa, yerine yapacağız."Özel, halk buluşmasının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirerek, CHP İl Başkanlığında partililerle buluştu.